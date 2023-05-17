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Российским семьям хотят помочь накопить на первый взнос по ипотеке

  • 17/05/2023, 17:54
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Российским семьям хотят помочь накопить на первый взнос по ипотеке
Минстрой предложил субсидировать до 75% фактической арендной ставки тем, кто снимает жилье.

Разработать программу субсидирования аренды жилья для молодых семей на срок от одного до трех лет на время, пока они копят средства на первоначальный взнос по ипотеке, предложил Минстрой РФ, передает ТАСС.
По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, компенсация может составлять до 75% фактической арендной ставки, но не более одного МРОТ по региону.

В планах ведомства распространить нововведение на все действующие льготные ипотечные программы.

Напомним, президент РФ Владимир Путин до этого предложил ввести льготную ипотеку для семей с детьми, согласно условиям которой они получают возможность приобрести жилье больше квадратуры на вторичном рынке. По мнению главы государства, это должно оказать влияние на улучшение демографической ситуации, а также благоприятно отразиться на стройотрасли в целом.

Ранее редакция сообщала, что законопроект об освобождении от НДФЛ семей с двумя и более детьми готов ко второму чтению в Госдуме.

Фото: ru.freepik.com — freepik 

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Рубрики : Финансы Общество Власть Недвижимость

Регионы: Россия

Теги : программа субсидирования аренды жилья недвижимость Минстрой РФ ипотека


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