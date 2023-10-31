«Три выстрела в воздух и один в лоб»: Кадыров предложил свой способ борьбы с беспорядками

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, массовые беспорядки способна остановить стрельба со стороны сотрудников правоохранительных органов. Заявление опубликовано в Telegram-канале чиновника.

Он уточнил, что силовикам при подавлении беспорядков, в случае неповиновения, следует делать три предупредительных выстрела в воздух, а четвертый — уже «в лоб».

— Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут, — цитирует Кадырова РИА Новости.

При этом он отметил, что правоохранители должны расценивать это заявление как приказ.

Напомним, в Дагестане 29 октября толпа агрессивных местных жителей, преимущественно мужчин, прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в соцсетях была опубликована информация о прибывшем из Израиля самолете.