Целый пакет вешенок насобирала в снежном лесу жительница Новосибирска

Жительница Новосибирска нашла в лесу замершие вешенки. Она собрала их целый пакет. Об этом сообщается в группе «Грибы и грибные места НСО» в Вконтакте.
Грибной улов нашелся в лесу на Затулинке.
— Уже не срезала их, а отрывала. Замёрзли в кол, — написала сибирячка.
Дома женщина отогрела вешенки и перемыла. С ними она приготовила жареную картошку.
— Посмотрим, кто будет завершающим в этом сезоне, — прокомментировал пост один из пользователей.
Вешенка — это полезный гриб, по питательным свойствам схожий с белым.
Ранее редакция сообщала о том, что в автобусе Новосибирска выросли съедобные грибы.
Фото со страницы «Грибы и грибные места НСО» в Вконтакте
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