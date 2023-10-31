Целый пакет вешенок насобирала в снежном лесу жительница Новосибирска

Жительница Новосибирска нашла в лесу замершие вешенки. Она собрала их целый пакет. Об этом сообщается в группе «Грибы и грибные места НСО» в Вконтакте.

Грибной улов нашелся в лесу на Затулинке.

— Уже не срезала их, а отрывала. Замёрзли в кол, — написала сибирячка.

Дома женщина отогрела вешенки и перемыла. С ними она приготовила жареную картошку.

— Посмотрим, кто будет завершающим в этом сезоне, — прокомментировал пост один из пользователей.

Вешенка — это полезный гриб, по питательным свойствам схожий с белым.

Ранее редакция сообщала о том, что в автобусе Новосибирска выросли съедобные грибы.