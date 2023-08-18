Тротуар на улице Толмачевской в Новосибирске обустроят до 20 сентября

В Новосибирске впервые появится тротуар вдоль улицы Толмачевской. Это самый протяженный участок из ремонтируемых в городе в 2023 году – более двух километров. Вместе с ним здесь обустроят газоны, заездные карманы остановок общественного транспорта и посадочные платформы. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал ход ремонтных работ.

«Программа обустройства тротуаров в городе Новосибирске в 2023 году самая большая – всего 109 объектов на общую сумму 200 млн рублей: 150 млн рублей – городской бюджет, 50 млн рублей – областной бюджет. Это самый масштабный объем работ за последние годы. В первую очередь это связано с обеспечением безопасности и комфорта пешеходов. Здесь, на выезде из города, много различных предприятий, на которых работают новосибирцы. Движение транспорта очень интенсивное, часто бывают заторы, и у пешеходов не было возможности безопасно передвигаться вдоль проезжей части. Поэтому впервые в этой зоне появится тротуар, и вместе с ним на этом участке строители обустроят остановки общественного транспорта», – подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ремонтируемый тротуар вдоль ул. Толмачевской является самым протяженным объектом 2023 года – 2214 м, стоимость работ составляет 18 млн рублей. Пешеходную зону восстанавливают от остановки общественного транспорта «Склады» до дома № 53. Ремонт включает в себя устройство заездных карманов самих остановок и посадочных платформ.

В настоящее время выполнены работы по демонтажу старого бордюрного камня, ведется установка нового на проезжей части и садового бортового камня, отсыпается щебеночное основание. К выполнению работ подрядная организация ООО «Дорсиб плюс» приступила 27 июля, завершить ремонт планируют 20 сентября.

По словам мэра Анатолия Локтя, самое главное до 1 сентября успеть завершить ремонт на тех участках дорог и тротуаров, которые примыкают к школам, чтобы обеспечить безопасное движение детей, на остальных объектах работы будут выполнены согласно контрактным обязательствам.