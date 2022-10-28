Трёхкоординатный фрезерный станок с ЧПУ и другие модели — купить на Станкофф.RU

Одними из самых востребованных единиц оборудования являются станки для обработки фрезой — их можно встретить почти в любой сфере производства.
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Фрезерная обработка — это, если говорить упрощённо, нарезка материалов с высочайшей точностью. В основном фрезы используются для создания заготовок или реже готовой продукции из фанеры, дерева, пластика и металла, но возможны и более специфические варианты — например, камень или керамика.
Аббревиатура ЧПУ наверняка знакома вам, даже если вы недавно интересуетесь всем, что связано с производством. Она расшифровывается как «числовое программное управление» и означает, что станок не требует постоянного присутствия работника — только для настройки и технического обслуживания.
Все современные станки сейчас с ЧПУ — и этому есть несколько причин:
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Такие станки могут сильно различаться между собой функционалом — всё потому, что не каждому производству нужен именно самый сложный и производительный вариант такого станка.
Станки классифицируются по следующим критериям:
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