Трёхкоординатный фрезерный станок с ЧПУ и другие модели — купить на Станкофф.RU

Одними из самых востребованных единиц оборудования являются станки для обработки фрезой — их можно встретить почти в любой сфере производства.

Купить трехкоординатный фрезерный станок с чпу на выгодных условиях и с гарантиями можно в интернет-магазине Станкофф.RU, лидере рынка поставки технологичного оборудования.

Что такое фрезерные станки с ЧПУ и в чём их особенность?

Фрезерная обработка — это, если говорить упрощённо, нарезка материалов с высочайшей точностью. В основном фрезы используются для создания заготовок или реже готовой продукции из фанеры, дерева, пластика и металла, но возможны и более специфические варианты — например, камень или керамика.

Аббревиатура ЧПУ наверняка знакома вам, даже если вы недавно интересуетесь всем, что связано с производством. Она расшифровывается как «числовое программное управление» и означает, что станок не требует постоянного присутствия работника — только для настройки и технического обслуживания.

Все современные станки сейчас с ЧПУ — и этому есть несколько причин:

полная автоматизация производства — это позволяет задействовать меньше сотрудников или расходовать человеческий ресурс предприятия в более комфортном для специалистов темпе;

долговечное решение производственных задач — при правильном уходе купленный однажды станок прослужит годы;

в разы более высокий КПД — это позволяет таким станкам окупаться быстро.

Цены на фрезерные станки с ЧПУ могут быть разными — всё зависит от страны сборки (обычно это Китай, но возможны и другие производители) и функционала. Всю информацию о стоимости и ответы на другие ваши вопросы можно получить у наших квалифицированных консультантов прямо на сайте интернет-магазина.

Какие фрезерные станки с ЧПУ можно купить на stankoff.RU

Такие станки могут сильно различаться между собой функционалом — всё потому, что не каждому производству нужен именно самый сложный и производительный вариант такого станка.

Станки классифицируются по следующим критериям:

способ размещения — стационарный (стандарт) или настольный (если производство клиента позволяет такой вариант);

количество осей — их может быть 3, 4 или 5, чем больше, тем станок более сложный, функциональный и дорогой;

тип смены инструмента — ручной, полуавтоматический или автоматический (цена идёт по нарастающей).

Правильно определить тип необходимого для вашего производства станка помогут наши специалисты — достаточно обратиться за консультацией с помощью любых доступных на сайте контактов.

Есть два способа приобрести у нас оборудование. Если в карточке товара указано «в наличии», то купить станок можно в несколько кликов мышкой. В противном случае оборудование придётся заказывать, но вам стоит лишь сделать запрос — все организационные моменты мы берём на себя.

В том случае, если вы знаете, какой фрезерный станок с ЧПУ вам нужен, то легко справитесь и без помощи. Ассортимент нашего интернет-магазина разделён на подкатегории, станки в которых объединены конкретным фактором. Чтобы просмотреть основные характеристики и фото оборудования, нет необходимости переходить на его страницу — всё самое важное видно в карточке товара в каталоге.

Преимущества приобретения производственного оборудования на Станкофф.RU

Станок, как и любое производственное оборудование, дорогая и редкая покупка, исключая разве что крупный бизнес. Именно поэтому покупатели хотят гарантий и хороших условий при покупке — и мы можем это обеспечить.

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станки закупаются напрямую у производителя — наценки и поломки в процессе передачи от одного посредника другому исключены;

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