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Трёхкоординатный фрезерный станок с ЧПУ и другие модели — купить на Станкофф.RU

  • 28/10/2022, 14:32
Современное производство всё меньше опирается на человеческий труд - конечно, квалифицированные работники нужны, но не менее важен фактор качественного оборудования, которое может давать высокие показатели эффективности и быстро окупаться.

Одними из самых востребованных единиц оборудования являются станки для обработки фрезой — их можно встретить почти в любой сфере производства.

Купить трехкоординатный фрезерный станок с чпу на выгодных условиях и с гарантиями можно в интернет-магазине Станкофф.RU, лидере рынка поставки технологичного оборудования.

Что такое фрезерные станки с ЧПУ и в чём их особенность?

Фрезерная обработка — это, если говорить упрощённо, нарезка материалов с высочайшей точностью. В основном фрезы используются для создания заготовок или реже готовой продукции из фанеры, дерева, пластика и металла, но возможны и более специфические варианты — например, камень или керамика.

Аббревиатура ЧПУ наверняка знакома вам, даже если вы недавно интересуетесь всем, что связано с производством. Она расшифровывается как «числовое программное управление» и означает, что станок не требует постоянного присутствия работника — только для настройки и технического обслуживания.

Все современные станки сейчас с ЧПУ — и этому есть несколько причин:

  • полная автоматизация производства — это позволяет задействовать меньше сотрудников или расходовать человеческий ресурс предприятия в более комфортном для специалистов темпе;
  • долговечное решение производственных задач — при правильном уходе купленный однажды станок прослужит годы;
  • в разы более высокий КПД — это позволяет таким станкам окупаться быстро.

Цены на фрезерные станки с ЧПУ могут быть разными — всё зависит от страны сборки (обычно это Китай, но возможны и другие производители) и функционала. Всю информацию о стоимости и ответы на другие ваши вопросы можно получить у наших квалифицированных консультантов прямо на сайте интернет-магазина.

Какие фрезерные станки с ЧПУ можно купить на stankoff.RU

Такие станки могут сильно различаться между собой функционалом — всё потому, что не каждому производству нужен именно самый сложный и производительный вариант такого станка.

Станки классифицируются по следующим критериям:

  • способ размещения — стационарный (стандарт) или настольный (если производство клиента позволяет такой вариант);
  • количество осей — их может быть 3, 4 или 5, чем больше, тем станок более сложный, функциональный и дорогой;
  • тип смены инструмента — ручной, полуавтоматический или автоматический (цена идёт по нарастающей).

Правильно определить тип необходимого для вашего производства станка помогут наши специалисты — достаточно обратиться за консультацией с помощью любых доступных на сайте контактов.

Есть два способа приобрести у нас оборудование. Если в карточке товара указано «в наличии», то купить станок можно в несколько кликов мышкой. В противном случае оборудование придётся заказывать, но вам стоит лишь сделать запрос — все организационные моменты мы берём на себя.

В том случае, если вы знаете, какой фрезерный станок с ЧПУ вам нужен, то легко справитесь и без помощи. Ассортимент нашего интернет-магазина разделён на подкатегории, станки в которых объединены конкретным фактором. Чтобы просмотреть основные характеристики и фото оборудования, нет необходимости переходить на его страницу — всё самое важное видно в карточке товара в каталоге.

Преимущества приобретения производственного оборудования на Станкофф.RU

Станок, как и любое производственное оборудование, дорогая и редкая покупка, исключая разве что крупный бизнес. Именно поэтому покупатели хотят гарантий и хороших условий при покупке — и мы можем это обеспечить.

Наши преимущества:

  • только оригинальные устройства со всеми документами и сертификатами;
  • станки закупаются напрямую у производителя — наценки и поломки в процессе передачи от одного посредника другому исключены;
  • широкий ассортимент — мы следим за рынком и своевременно предлагаем нашим клиентам новые, самые современные модели;
  • индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • доставка в любой регион РФ.

Мы делаем всё возможное, чтобы покупка такого важного оборудования прошла для вас как можно быстрее и проще. Кроме того, вне зависимости от типа и количества товара, доставка ничего не будет вам стоить.

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Ещё одно наше важное преимущество — это услуги по установке и наладке. Нашим клиентам нет необходимости искать сторонних специалистов и оплачивать их визит отдельно. Как только станок будет у вас, мы тут же приступим к процедуре его настройки, чтобы вы как можно скорее смогли запустить производство.

Фото с сайта рекламодателя.

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