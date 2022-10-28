Региональный центр патологии сетчатки будет открыт в Томске

На базе офтальмологической клиники Сибирского государственного медицинского университета будет создан региональный центр патологии сетчатки. Целью его создания является раннее выявление и лечение таких заболеваний. Решением губернатора Томской области Владимира Мазура на реализацию проекта из областного бюджета выделен 21 млн рублей.

— В регионе около 50 тысяч пациентов с такими патологиями, поэтому центр для области, да и для всей Сибири давно был нужен, — подчеркнул Владимир Мазур.

Центр будет работать во взаимодействии с учреждениями здравоохранения. Процесс обследования будет организован максимально доступно — на базе кабинетов профилактики поликлиник, в том числе в районах Томской области.

— Для этого будут закуплены специальные ретинальные камеры, с помощью которых можно получать снимки глазного дна, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Томской области.

Отмечается, что проводить это обследование смогут медсестры кабинетов профилактики, которые пройдут обучение на базе университета. Затем полученные снимки будут передаваться в СибГМУ, где врачи офтальмологической клиники проведут оценку состояния глазного дна пациента. При необходимости больной будет приглашен на лечение в университетские клиники и другие медучреждения региона.

— В первую очередь, предполагается обследовать пациентов с сахарным диабетом. Именно такие больные подвергаются наибольшему риску возникновения тяжелых нарушений зрения. При этом часто заболевания сетчатки диагностируются достаточно поздно, что существенно ухудшает прогноз лечения, — пояснила Алена Левко, заместитель губернатора Томской области по социальной политике.

Владимир Мазур не исключил, что после отработки в Томске проект может быть тиражирован в других регионах страны, где также много удаленных и труднодоступных районов.

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