ТУАД готовит претензию омскому проектировщику

По сообщению пресс-службы регионального ТУАД, ремонт участка планировался в дорожно-строительном сезоне 2021 года по федеральному проекту «Безопасные качественные дороги».

— Контракт с ООО «Фирма «Пикет» был заключен в июне 2020 года с окончанием работ 30 ноября 2020 года. Компания обязалась разработать проектную и рабочую документации и выполнить изыскательские работы на капитальный ремонт одного километра автомобильной дороги «215 км а/д «К-22» — Еланка – Покровка», — говорится в сообщении. — Стоимость проекта составляет 1,9 млн. рублей.

ГКУ НСО ТУАД направлено несколько претензий в адрес исполнителя. Также направлено письмо в СРО о принятии мер воздействия на «Фирму «Пикет». В настоящее время ТУАД готовит документы для передачи в суд.