Программа вакцинации в Новосибирской области идет «с колес»

— С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрированы 46486 заболевших коронавирусом, из них 156 — за последние сутки. В стационары госпитализированы 218 человек с подозрением на инфекцию. Всего в ковид-стационарах области сейчас находятся 4385 человек, в медучреждениях развернуты 4659 коек, — сообщил на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В связи с ростом количества заболевших в регионе увеличивается число медучреждений, принимающих ковид-пациентов. В ближайшее время в этот список вновь войдет кардиодиспансер, а также терапевтический филиал 25-й больницы.

— За минувшую неделю в регионе были зарегистрированы 1087 случаев коронавируса — на 29% больше, чем неделей ранее. Фактически мы пятую неделю идем с приростом, хотя его темпы несколько замедлились. Это свидетельствует о том, что мы активно работаем с населением по мерам профилактики. Посмотрим, что будет на этой неделе, — добавил руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

Он подчеркнул, что масочный режим, несмотря на режим повышенной готовности, соблюдается не везде. Судя по результатам проверок, в торговых организациях до 34% посетителей не соблюдают требования безопасности.

— Именно поэтому все мероприятия ограничительного и особого режима работы в регионе необходимо продолжать, — подчеркнул Щербатов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что на минувшей неделе в регионе возникли перебои с вакциной.

— Фактически мы сейчас работаем «с колес». Хорошо, в последний момент, с пятницы на субботу, нам удалось выбить и получить дополнительно 45 тысяч доз. При сегодняшних темпах вакцинации их хватит на неделю. Продолжаем работу. Задействуйте любые формы взаимодействия с вышестоящими инстанциями, пишите письма, выносите рассмотрение вопроса на федеральном оперативном штабе. Нам нужна вакцина! — подчеркнул Травников, обращаясь к Константину Хальзову.

Министр здравоохранения отметил, что сейчас в регионе ожидается поставка около 55 тысяч доз. Их хватит на 7-10 дней. Текущий темп вакцинации в области составляет 6291 человек в день. Всего в область поступили 433 тысячи доз, первым компонентом привиты 410960 человек, двукратно — 312904.

По данным областного Минздрава и Роспотребнадзора, в Новосибирской области превышен эпидпорог на ОРВИ — за неделю зарегистрированы 17704 случая. В основном болеет взрослое население.