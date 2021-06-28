«Родина» выставляет в Госдуму местных депутатов

В минувшие выходные по итогам съезда «Родины» определились кандидаты, которых партия планирует выдвинуть в Госдуму. Федеральный список, как сообщают в партии, возглавит ее действующий глава Алексей Журавлев. Кроме того, по информации реготделения, в первую десятку вошел лидер новосибирских «родинцев», депутат Заксобрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин. Примечательно, что, несмотря на многочисленные агитбаннеры, размещенные на городских улицах, и раздаваемые агитаторами печатные издания, посвященные Илюхину, его однопартийцы до последнего не подтверждали участие своего лидера в предстоящих выборах.

Что касается списка регионального, то его возглавил еще один областной депутат-«родинец», редактор интернет-издания «Сибкрай» Константин Антонов. Вторая позиция оказалась гораздо менее предсказуемой: ее заняла независимая депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. Как сообщает сама Пинус на своей странице в соцсети, выдвижение от «Родины» (как в списке, так и по одному из округов) стало для нее сюрпризом.

— Случилось невероятное, — пишет депутат. — Меня утвердили кандидатом в депутаты Государственной̆ Думы от партии «Родина» по-нашему 137-му избирательному округу. Почему невероятное? Потому что до последнего момента были серьезные сомнения в том, что это произойдет.

Некоторые из упомянутых «списочников» выступят в качестве кандидатов и на округах.

— Константин Антонов поборется за победу на избирательном округе №135, Алексей Златомрежев — на округе №136, Наталья Пинус — на округе №137, а Дмитрий Лукашев — на округе №138, — сообщают в региональном отделении «Родины».

Напомним, что выборы депутатов Государственной Думы должны состояться в сентябре 2021 года. Ранее своих кандидатов утвердили съезды КПРФ и «Единой России». По округу №135 выдвинуты главврач областного онкодиспансера, депутат Заксобрания Олег Иванинский (ЕР) и экс-депутат, эксперт мэрии Андрей Жирнов (КПРФ), по округу №136 — действующий депутат Госдумы Дмитрий Савельев (ЕР) и бывший вице-спикер горсовета Новосибирска, эксперт мэрии Ренат Сулейманов (КПРФ), №137 — научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Дмитрий Старостенко (ЕР) и экс-глава Первомайского района Виталий Новоселов (КПРФ), №138 — депутат Госдумы Виктор Игнатов (ЕР) и депутат Заксобрания Роман Яковлев (КПРФ).