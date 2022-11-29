ТУАД ищет подрядчиков на ремонт дороги к старейшим селам Новосибирской области

Накануне стало известно, что Территориальное управление автодорог (ТУАД) ищет подрядчика на ремонт дороги к старейшим селам региона. На автомобильной дороге «15 км а/д «К-38» — Вассино — Дергоусово» в Тогучинском районе в 2023 году планируют отремонтировать участок с 24 по 29 км. Ремонт выполнят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Дорога построена в 80-е годы. Общая протяженность – 43 км. Большая часть – асфальт – почти 36 км. В ремонте будет 5 км асфальтового полотна. Подрядчики выполнят фрезерование существующего покрытия, произведут санацию трещин битумно-герметизирующей мастикой, восстановят выравнивающий слой покрытия, уложат верхний слой покрытия из асфальтобетона, укрепят обочины щебнем. В планах также обустройство дороги дорожными знаками, сигнальными столбиками. После ремонта объект будет взят на гарантию.

– Для данного участка межремонтные сроки превышены в несколько раз и, как следствие, имеется значительный износ асфальтобетонного покрытия. Зафиксирована высокая интенсивность рейсового, пассажирского движения, ходит школьный автобус, – говорится в сообщении пресс-службы компании ТУАД.

Фото пресс-службы ТУАД