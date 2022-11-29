ГИБДД не смогла обновить автопарк в этом году

Ведомственный автопарк как правило состоял из моделей Skoda, Hyundai и АвтоВАЗа, но теперь из-за введенных санкций на российском рынке нет такой крупной партии машин, подходящих для ГИБДД, сообщает «Ъ».

— Возникшие в условиях внешнего санкционного давления риски, связанные с введением недружественными странами санкционных мер и временным отказом поставщиков от поставок и участия в конкурентных процедурах, обусловили невозможность закупки в 2022 году патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции, — отмечается в отчёте дирекции проекта «Безопасность дорожного движения» за октябрь.

Однако в ведомстве подчеркивают, что подразделения ОВД в настоящее время обеспечены широким перечнем транспортных средств, которые позволяют оперативно реагировать на задачи.

В соответствии с нормами федерального проекта «Безопасность дорожного движения», полиция стремится к тому, чтобы «оснастить подразделения согласно нормативной положенности». Уточняется, что к 2030 году автопарк инспекторов должен состоять из 25,3 тыс. машин. Речь идет о машинах с цветографическими схемами, спецсигналами, набором для оказания первой помощи при ДТП и др.

Ранее редакция сообщала, где на дорогах области устанавливают камеры.

Фото: Ростислав Нетисов