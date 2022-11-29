«Яндекс» запустил новую версию поиска «Y2»

«Яндекс» запустил обновленную версию поисковика, которая получила официальное название Y2, сообщили в компании.

— Главная страница (ya.ru) и мобильное приложение «Яндекс» теперь сфокусированы именно на поиске, — говорится в сообщении.

Теперь пользователи смогут создавать детские аккаунты, где будет блокироваться неподходящий контент. Аналогичная возможность появится не только в поисковике, но также в «Яндекс Музыке» и «Кинопоиске».

Кроме того, добавится автоматический голосовой перевод прямых трансляций с иностранного на русский язык. Для пользователей доступен перевод видео с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков, который работает в приложении «Яндекс» и в «Браузере».

Одно из главных нововведений — поиск объектов, а не сайтов. Теперь система ищет на страницах объекты, например определенные товары или специалиста, курсы или услуги. По данным разработчиков, поисковик изучил более 22 тыс. образовательных курсов, 740 тыс. врачей и более 730 млн товаров.

Как сообщили в компании, на сайте и в приложении теперь есть раздел, который хранит историю запросов по определенной теме, а также статьи и подсказки, рекомендующие интересные материалы. В настоящее время система может распознать большие темы в сферах недвижимости, карьеры, семьи, финансов. Вся информация структурируется и сохраняется, чтобы можно было к ней вернуться.

Фото: pexels.com — Andrea Piacquadio