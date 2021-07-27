ТУАД обратилось в прокуратуру из-за отказа в использовании двух карьеров для ремонта дорог

Речь о капитальном ремонте дороги «Здвинск – Довольное — 17км, а/д «К-09», сообщает пресс-служба ТУАД. Проектно-сметную документацию на работы на двух объектах разработали в прошлом году.

— ТУАД нашло два карьера с грунтом, пригодным для устройства земельного полотна на дорогах, провел инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. В соответствии с требованиями Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. оба карьера включены в перечень недр для дальнейшего использования грунта в капитальном ремонте, — говорится в сообщении.

Однако, Минприроды, со своей стороны, уже весной 2021 года выставило новые требования и отказало подрядчикам в получении лицензии на разработку грунта в указанных карьерах.

По данным управления, по дороге, на которой планируется провести ремонтные работы, регулярно доставляются грузы и осуществляется пассажирское сообщение.