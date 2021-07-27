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ТУАД обратилось в прокуратуру из-за отказа в использовании двух карьеров для ремонта дорог

  • 27/07/2021, 09:31
Автор:
Новости Новосибирской области
Работы на объектах приостановлены и возобновятся только после получения разрешения.

Речь о капитальном ремонте дороги «Здвинск – Довольное — 17км, а/д «К-09», сообщает пресс-служба ТУАД. Проектно-сметную документацию на работы на двух объектах разработали в прошлом году.

— ТУАД нашло два карьера с грунтом, пригодным для устройства земельного полотна на дорогах, провел инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания. В соответствии с требованиями Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. оба карьера включены в перечень недр для дальнейшего использования грунта в капитальном ремонте, — говорится в сообщении.

Однако, Минприроды, со своей стороны, уже весной 2021 года выставило новые требования и отказало подрядчикам в получении лицензии на разработку грунта в указанных карьерах.

По данным управления, по дороге, на которой планируется провести ремонтные работы, регулярно доставляются грузы и осуществляется пассажирское сообщение.

Фото: pixabay.com автор: Skitterphoto

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : ТУАД НСО Ремонт дорог прокуратура Минприроды НСО


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