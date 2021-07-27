Активность компаний на рынке труда в 2021-м заметно выше, чем в предыдущие годы

По результатам исследования SuperJob, в текущем году наблюдается особая ситуация на рынке труда: сейчас рекрутинговая активность выше, чем в аналогичные периоды 2017—2019 гг., в среднем на 18—20%, отсутствует традиционное летнее затишье, и это при том, что отдельным сферам деятельности пока так и не удалось восстановиться.

В медицине повышенный спрос на врачей, средний и младший персонал. По данным портала, зарплаты медработников стали расти уже в первые месяцы после объявления пандемии в РФ: в апреле 2020 года по отношению к марту 2020-го — сразу на 6,7. В первом полугодии 2021 года прирост составил 6,9%.

С января по май 2021 года наблюдался повышенный спрос на медицинский персонал, однако он был стабилен. В июне же на рынок труда повлияло увеличение заболеваемости COVID-19 (так называемая «третья волна»). Годовой прирост количества вакансий в России составил 48,2% для высшего медицинского персонала и 116,2% — для среднего и младшего медицинского персонала, а прирост в июне по сравнению с маем-2021 достиг 39,7% и 16,2% соответственно, в то время как на отрезке 2017—2019 годов сезонные колебания спроса не превышали 7%.

В секторе IT зафиксирован самый высокий прирост зарплат. Платы в номинальном выражении за первые два квартала 2021 года выросли на 13,8%. Годовой прирост заработных плат в сфере информационных технологий составил 23,3%.

Также авторы исследования выяснили, что россияне «распробовали» удаленный формат работы. Лидер по доле вакансий удаленной занятости — IT-сфера, на втором месте — продажи, на третьем — колл-центры. Количество вакансий, предлагающих возможность работать удаленно, сегодня в целом по России составляет 6,5%. По сравнению с июнем 2019 года доля вакансий с «удаленкой» выросла почти в два раза (тогда было 3,4%). Доля резюме соискателей, претендующих на дистанционную занятость, за два года увеличилась в 2,8 раза (в июне 2019 года — 2,2%, сейчас — 6,3%).

Также в исследовании указано, что сервисы доставки во время пандемии обеспечили работой большое количество россиян. Спрос на курьеров за год вырос в четыре раза, а среднее зарплатное предложение — в два раза. Наиболее востребованы курьеры с личным автомобилем, готовые совершать выезды в том числе за пределы населенного пункта.

В строительной отрасли отъезд мигрантов спровоцировал конкуренцию за рабочих и повысил зарплаты. Зарплаты в строительстве за шесть месяцев 2021 года выросли на 9,8%, за год — на 15,8%, а в отдельных рабочих специальностях прирост еще более значительный. За год (июнь-2021 к июню-2020) количество вакансий в сфере строительства выросло на 210%, а резюме стало больше лишь на 7%. Причем рынок труда в строительстве и до пандемии был на стороне соискателя: не хватало квалифицированных инженеров и рабочих.

— Строительной отрасли приходится конкурировать за рабочую силу уже не только с промышленностью, но и с растущими сервисами доставок, которые предлагают конкурентоспособную заработную плату и график работы на выбор, — резюмируют эксперты.

Напоминают они и о том, что теперь соискатели могут получать преимущества при трудоустройстве в зависимости от COVID-статуса, причем. если в январе эти сведения выясняли 35% работодателей, то сегодня таких 51%; при прочих равных в каждой третьей из таких компаний предпочтут принять на работу кандидата, сделавшего прививку.

— Гостиничный и туристический бизнес, сфера общественного питания живут моментом, ибо планировать даже на краткосрочный период в сегодняшних условиях не представляется возможным. Кадров не хватает: за время пандемии россияне, работавшие в пострадавших отраслях экономики, переквалифицировались и перешли в другие сферы деятельности. Конкурс (соотношение количества активных резюме и вакансий) низкий, рынок труда на стороне соискателя. И дело не в сезонном увеличении спроса на персонал (летом низкий конкурс традиционен для данных сфер), а в снижении привлекательности отраслей для трудоустройства из-за отсутствия стабильности, — говорится в обзоре.

В сфере туризма число вакансий ниже, чем в «доковидный» период (июнь-2021 к июню-2019). В сфере общественного питания ситуация иная: вакансий сейчас в 2,4 раза больше, чем в июне 2019 года. В гостиничном секторе вакансий больше, чем два года назад, на 46%. Соискателей же за год (июнь-2021 к июню-2020) в сегменте рынка труда «туризм, гостиницы, общественное питание» в целом стало меньше на 20%.