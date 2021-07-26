Переболевшие COVID-19 новосибирцы смогут пройти углубленную диспансеризацию

Правительство региона одобрило изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Углубленная диспансеризация включает исследования и иные медицинские вмешательства по специальному перечню. Первый этап проводится в целях выявления у граждан, перенёсших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), признаков развития хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Второй – для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания.

Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации осуществляется за счет федерального бюджета.