Перевозчики жалуются на регоператора следственным органам

Ряд компаний-перевозчиков, находящихся в настоящий момент в судебном разбирательстве с регоператором — ООО «Экология-Новосибирск» — обратился в следственные органы с просьбой оценить действия регоператора на предмет фальсификаций информации, предоставляемой против них в судебные органы. Об этом представители компаний сообщили в ходе пресс-конференции, состоявшейся в новосибирском Союзе журналистов.

— «Экология-Новосибирск» говорит: «Вы не вывезли ТКО вообще, данные ГЛОНАСС все это подтверждают, вы приписали, завысили объемы, обманываете регоператора», — говорит директор юридической компании ООО «Сибправо» Вера Крупнова. — Опираясь на эту информацию, предъявляют требования к управляющей компании. Мы считаем, что имеет место фальсификация фактов, и обратились в Следственный комитет. Будет создана группа, которая станет расследовать данный факт. Мы думаем, что «Экология-Новосибирск» предпринимает любые способы для того, чтобы не платить перевозчикам и при этом получить деньги с населения.

Как рассказывают перевозчики, поводом для судебных разбирательств послужила задолженность перед шестью компаниями на общую сумму около 350 млн за вывоз отходов. Предприниматели обратились в суд за взысканием задолженности. В ходе судебных разбирательств регоператор, по словам перевозчиков, предъявил им невывоз 9 тысяч куб. м ТКО и выступил с ответным иском по штрафам на 9 млн. Суд первой инстанции принял сторону перевозчиков. Второй — регоператора. Третьей, состоявшейся в Тюмени, по словам представителей компаний, вернула им материалы дела. В настоящее время судебные разбирательства продолжаются. По трем из этих компаний (две компании ООО «Эколайн» и одна ООО «Латранс») объем штрафных санкций предъявляется на всю сумму договора.

Однако представленные в суд регоператором данные вызвали, мягко говоря, недоумение у самих перевозчиков.

Первое, на что они обратили внимание, что в качестве основных доказательств их бездействия используются показатели системы ГЛОНАСС.

— Более 95% предъявленных суду документов получены с помощью системы контроля ГЛОНАСС, причем не с помощью того логина, который мы предоставляли, чтобы нас контролировали, а совершенно другого — логина «Экологии-Новосибирск», — рассказывает представитель компаний ООО «Латранс» и ООО «Эко-Лайн» Владимир Булычев. — И на этих «доказательствах» видно, что нарисованы круги, в которые мы должны были попадать. Ни в одной программе, которая работает онлайн, этого сделать нельзя. Поэтому мы подвергаем сомнению доказательства, которые они («Экология-Новосибирск». — Ред.) предъявили.

Второй момент, на который обратили внимание перевозчики: если где-то мусор не вывозился, то почему в таком случае, как предполагает договор, не был составлен соответствующий акт с привлечением перевозчиков в качестве заинтересованной стороны.

— Все акты о нарушениях в отношении компаний-перевозчиков составлены в одностороннем порядке после того, как мы подали в суд, — рассказывают перевозчики. — Жалобы на нас, составленные на основании обращений от населения, взяты из диспетчерской системы тоже в октябре-ноябре. Невыполнение договора предполагает штраф в 5% от суммы договора. Естественно, на любое замечание мы реагировали быстро: посылались машины, все вывозилось. Были не нарушения, а недостатки. Нарушения появляются после того, как оператор нас предупредил о недостатках, нам даются сутки на их исправление. Если мы не исправили, нас предупреждают о составлении акта. Мы вместе с оператором выезжаем, составляем.

Не «бьются» и данные по количеству нарушений по трем компаниям у регоператора и регионального правительства.

— По «Эколайну» в Искитиме — 4,7 тысячи нарушений (По данным регоператора. — Ред.), по «большому» «Эколайну» и «Латрансу» в Ленинском районе — около 17-20 тысяч по каждой из компаний, — приводят данные представители перевозчиков. — А в конкурсной документации «Экологии-Новосибирск» говорится, что 30 нарушений — и у них прекращается управление данным процессом. В документах Министерства ЖКХ нарушений около 10 за весь год по всем компаниям. У нас министерство плохо отработало? Или все «нарушения» появились для того, чтобы не платить деньги?

Третий примечательный факт. Согласно законодательству, если услуга по вывозу мусора по каким-то причинам не была оказана, то компания-регоператор должна произвести перерасчет для граждан, оплативших неоказанную услугу.

— Если мы говорим, что компания «Эколайн» не вывезла ТКО на 9 млн рублей, то стоимость вывоза куба у компании составляла бы 200 рублей, для населения — 460 рублей, — рассуждает Владимир Булычев. — То есть «Экология-Новосибирск» должна была сделать перерасчет на 20 млн рублей сразу после второй инстанции, доказав, что мы не вывозили. Но сегодня этого перерасчета нет. И сегодня суды требуют: принесите перерасчет и акты.

Сразу после пресс-конференции (20 мая) редакция заправила запрос на комментарий в ООО «Экология-Новосибирск». В компании обещали его предоставить 24 мая.

Напомним, что в кулуарах власти Новосибирской области и Новосибирска обсуждается информация о возможной смене регоператора, как минимум, на территории областного центра. Последний раз эта тема официально обсуждалась в ходе заседания комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству в середине апреля.