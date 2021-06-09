ТУАД оштрафовал подрядчиков на 9 млн рублей

По сообщению пресс-службы ТУАД Новосибирской области, в 2021 году начислено санкций – 12,5 млн. рублей. Удержано почти 9 млн. рублей. Остальные штрафы подрядные организации оспаривают в судах. Большая часть начисленных санкций – за содержание – 7,6 млн. рублей, из которых уже удержано 5,8 млн. Ремонт: из 560 тыс. рублей удержано 155 тыс. рублей. Капремонт: 1,6 начислено, удержано чуть больше 1 миллиона.

— Проектно-изыскательные работы составляют 1,1 млн. рублей, из которых удержано 600 тысяч. Удержанные средства перераспределяются в доход дорожного фонда, а затем направляются на объекты, не вошедшие в программу ремонта нынешнего года, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Наиболее крупные нарушители: АО «Новосибирскавтодор», ООО «ГРИН-ПРОЕКТ», ООО «КАПИТЕЛЬ».