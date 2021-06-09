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Свердлов остался на месте

  • 09/06/2021, 17:00
Свердлов остался на месте
Более половины проголосовавших — за сохранение названия одной из центральной площадей Новосибирска.

По результатам голосования о возможном переименовании площади Свердлова большая часть новосибирцев высказалась за сохранение название площади в честь советского деятеля — 50,3%. Об этом сообщили в мэрии города. Предложенное название площади князя Александра Невского на портале «Мой Новосибирск» поддержали 33,5% проголосовавших, Александровскую площадь (в честь князя Александра Невского, царя Александра III и советского летчика Александра Покрышкина) поддержали 9,6%, Новониколаевскую площадь — 5%. Всего, по информации мэрии, в голосовании приняли участие более 700 человек. Стоит отметить, что буквально за пару дней до окончания голосования результаты, наоборот, распределялись в пользу Невского, что дало повод сторонникам сохранения существующего названия заподозрить мобилизацию «переименователей», в числе которых ранее выступили представители казачества, православной церкви, военно-исторического общества, а также ряд политических деятелей, в частности первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панферов («Единая Россия»), депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов (независимый).

Другое голосование, масштабом поменьше, касалось центральной улицы Дзержинского района улицы Королева и было инициировано уже упомянутым Ростиславом Антоновым. Депутат предлагал назвать улицу не в честь директора Завода точного машиностроения (Сейчас ООО «НЗТМ им. М.Н.Королева». — Ред.), а в честь его однофамильца — советского авиаконструктора Сергея Королева. Один из аргументов, приводимых политиком: значительная часть жителей района все равно не знают, что улица названа в честь руководителя предприятия и думают, что в честь авиаконструктора. Как показали результаты голосования по данному пункту, голоса распределились более равномерно. За переименование выступили 37%, против 32%, затруднились с ответом 31%.

Против переименования первыми ожидаемо высказались новосибирские коммунисты.

Мы категорически против любых переименований, приводит сайт реготделения КПРФ слова секретаря обкома партии Рената Сулейманова. Яков Свердлов — одна из самых масштабных фигур становления советской власти. Он был председателем ВЦИК РСФСР, формально главой Социалистической Республики. Мы остановили в свое время попытку переименования площади Свердлова. Я думаю, что не надо вновь вносить в общество раскол и смуту.

В защиту Свердлова высказываются и в движении «Суть времени».

Исторический аспект происходящего в Новосибирске имеет общую тенденцию в стране, говорит областной координатор движения Марина Волкова. Прошло более 100 лет после Октябрьской революции. Это уже история. Но мир оказался на грани той же катастрофы, откуда Ленин и большевики его вытащили с невероятными усилиями. Жаждущие переименования могут сказать, как можно было спасти мир по-другому? Нет. Их подход к истории это мифотворчество и упрощенчество. По сути, это контрреволюция, отвергающая все достижения побежденной социальной системы.

Об этом Волкова заявила на круглом столе «Целостность истории — основа стабильности государства», участники которого отметили, что Новосибирск в этом плане движется в русле общегосударственной тенденции постсоветского периода.

Если в первый период постсоветской России достижения СССР замалчивались, то сегодня они выборочно записываются в актив: победа в Великой Отечественной войне, покорение космоса, говорит преподаватель кафедры философии НГУ Евгений Рыжененков. С другой стороны, мы встречаем искажение фактов, мифы. В сфере образования рассматривается территория СССР, Октябрьская революция. Стоит ли удивляться, что ведущие аналитических передач себя очень интересно демонстрируют. Один призывает поставить памятник коллаборационисту Краснову. Другой оправдывает фигуру Муссолини.

По мнению доктора исторических наук, главного редактора научно-исторического журнала «Сибирский архив» Владислава Кокоулина, «чес переименований» в стране начался гораздо раньше в перестроечный период.

Процветающий советский народ был объявлен страдающим, считает ученый. На это работали и СМИ, и публицистика. Если раньше основным агентом, заказчиком исторической памяти выступало государство, то в годы перестройки к производству исторической памяти стали подключаться другие агенты: региональные власти, общественные, политические и религиозные организации. В 90-е годы вину за «страдания» возложили в целом на КПСС и на весь советский период.

В 2000-е, по словам историка, в политике исторической правды выделяются три определяющих фактора, которые проявились и в Новосибирске в ситуации с возможным переименованием площади Свердлова. Первый фактор это официальная политика, которая продолжает десоветизацию. Второй фактор растущая роль религии. Третий фактор это массовое сознание, в котором возрождается ностальгия по советскому прошлому.

Мы видим тенденцию, которую озвучил председатель новосибирского отделения военно-исторического общества, член «Единой России», напоминает историк. Он попытался убедить, что в 30-е годы большевики сняли фильм, посвященный Александру Невскому. То есть попытался манипулировать здесь общественным мнением. Таких точек напряжения много. Не нужно раскачивать лодку. Это приведет к социальному взрыву, более масштабному, чем по поводу памятника Николаю II или собору Александра Невского.

Стоит напомнить, что ранее уже неоднократно появлялись инициативы по переименованию площади. В 2016 году Якова Свердлова пытались противопоставить архитектору Андрею Крячкову, в 2020 году дирижеру Арнольду Кацу.

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Рубрики : Общество История Город

Регионы: Новосибирск

Теги : площадь Свердлова переименования город


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