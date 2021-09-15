«Умное голосование» — приоритеты названы

Сторонники Алексея Навального раскрыли данные проекта «Умное голосование», а именно — кандидатов, которых намерены поддержать на предстоящих выборах. Эту информацию, появившуюся сначала в федеральных СМИ, подтвердил и лидер новосибирских навальнистов Сергей Бойко на своей странице в соцсети. На большинстве новосибирских округов (136, 137 и 138) несистемная оппозиция намерена поддержать кандидатов-коммунистов — секретаря обкома КПРФ, бывшего вице-спикера горсовета Рената Сулейманова, экс-главу Первомайского района Виталия Новоселова и зампредседателя комитата Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Романа Яковлева.

Исключением стал округ №136, где вместо кандидата от КПРФ, редактора «Вацап-ТВ» Андрея Жирнова «Умное голосование» выступило в поддержку депутата горсовета Новосибирска от партии «Зеленые» Игоря Украинцева, в последнее время раскрутившегося на теме отставки мэра Новосибирска Анатолия Локтя с должности. Даже несмотря на то, что данная инициатива не была одобрена избиркомом, который отказал инициативной группе в регистрации. Это решение избиркома инициаторы отзыва намерены оспорить в судебном порядке.

Пока на сайте реготделения КПРФ комментариев по данному поводу нет. Однако напомним, что во время прошлогодней избирательной кампании в Новосибирском обкоме КПРФ публично открещивались от такой поддержки.

— С одной стороны, так называемая «Коалиция 2020» объявила крестовый поход против кандидатов-коммунистов, против мэра нашего города Анатолия Евгеньевича Локтя, — сообщали в реготделении КПРФ. — С другой — навальнисты записали в свои списки некоторых кандидатов от КПРФ. Искать такой поддержки — удел слабых. Мы уверены в своих силах. Мы отказываемся от поддержки так называемого «Умного голосования».

При этом большинство кандидатов-коммунистов, о поддержке которых тогда заявило «Умное голосование», избраны не были.