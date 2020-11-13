Турбизнес Новосибирской области получит федеральные гранты на сумму 22,6 млн. рублей

На реализацию 8 проектов по развитию сферы туризма в Новосибирской области получат предприниматели региона из федерального бюджета на общую сумму 22,6 млн. рублей, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Подведены итоги конкурса на грантовую поддержку предпринимательских и общественных инициатив, который проводился Ростуризмом в этом году впервые, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Как сообщили в Ростуризме, с 22 сентября по 8 октября всего на рассмотрение было подано 4061 проекта и определила 474 победителя, которые смогут потратить гранты на реализацию своих проектов в сфере туризма в течение следующих 6 месяцев.

Согласно условиям конкурса, получатели грантов (российские юрлица и индивидуальные предприниматели), вложат в свои проекты собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемого гранта.

— От Новосибирской области было подано 90 заявок, 60 из которых прошли этап валидации и были рассмотрены членами экспертной комиссии, 8 новосибирских проектов победили. Их реализация позволит возвести модульные гостиницы с инфраструктурой, создать комфортные и безопасные условия для отдыха на природе, а также будет способствовать развитию сельского туризма в Новосибирской области. Также гранты будут выделены на создание информационных систем, навигации и мобильных приложений для туристов. Поддержка будет оказана проектам, направленным на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщили в пресс-службе минэкономразвития Новосибирской области.

Отмечается, что совокупный объем вложенных в туристскую инфраструктуру Новосибирской области средств составит порядка 40 млн. рублей.

Фото с сайта turizm.nso.ru