Одних — под замок, других — по домам

Со следующей недели приостанавливают работу организации общепита и кинотеатры, расположенные в торгово-развлекательных центрах. Такие меры, ранее анонсированные губернатором, правительство утвердило на внеочередном заседании 13 ноября.

Помимо указанных сфер, ряд изменений (правда, рекомендательного характера) касается компаний, работающих в других отраслях. Их руководителям рекомендуется не менее 30% штатного состава, по возможности, перевести на удаленный режим работы. Ограничения действуют до окончания режима повышенной готовности. Стоит отметить, что на удаленку уже частично перешли налоговые органы, закрыв часть подразделений для посетителей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального УФНС.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на минувшей, 45 неделе, в Новосибирской области наблюдался рост инфицированности на работе — он составил 45%. Ранее в списке источников заражения лидировала семья.

— Среди работников продовольственной торговли рост заболеваемости на 45 неделе, по сравнению с 44, составил 60%, непродовольственной торговли — на 20%. Также рост заболеваемости регистрируется среди сотрудников предприятий общественного питания и офисных работников, — сообщила днем ранее на онлайн-конференции реготделения «ОПОРЫ России» замруководителя областного управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных.— На наш взгляд, это свидетельствует о том, что рекомендации Роспотребнадзора в этих сферах не соблюдаются.

Она также уточнила: в ходе проверок на предприятиях общественного питания выяснилось, что 12% проверенных компаний работают с нарушениями, в непродовольственной торговле — 7%, торговле пищевой продукцией — 8%, на предприятиях бытовых услуг — 1%.

Напомним, на этой неделе стало известно, что с 16 ноября с осенних каникул выходят только учащиеся 1-5 и 11 классов, а также ученики малоформатных школ. Остальные будут заниматься в дистанционном формате. Большинство вузов региона по-прежнему работает дистанционно.

30 октября в мэрии Новосибирска объявили, что в случае продления режима повышенной готовности массовых новогодних мероприятий в городе не будет. 29 октября пресс-служба правительства уведомила, что режим повышенной готовности в области продлевается до 31 декабря. С 26 октября в области снова введены частичные ограничения для предприятий общепита. Им запрещено работать с 24:00 и до 8:00. За исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

По данным оперативного штаба, на утро 13 ноября в регионе выявлены 184 новых случая COVID-19 (за сутки), 128 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались еще 4 пациента: мужчина 84 лет, две женщины в возрасте 74 лет и женщина 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 644 человека. В отделениях реанимации находятся 174 заболевших. На ИВЛ — 51 пациент.

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