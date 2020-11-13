В Новосибирской области полностью запретят охоту на лося

В Новосибирской области будет запрещена охота на лося в период с 15 ноября по 31 декабря 2020 года включительно, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Соответствующие ограничения будут действовать в целях сохранения и воспроизводства лося на территории региона. Данная мера обеспечит устойчивое существование охотничьих ресурсов в регионе, — уточнили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Отмечается, что в настоящее время на территории Новосибирской области продолжается сезон охоты на косулю сибирскую, медведя бурого, кабана, зайцев, бобра европейского и иных пушных животных.

Минприроды региона напоминает, что с 01.01.2021 года вступают в силу новые правила охоты, утвержденные приказом Минприроды России от 24.07.2020 №477.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainImages