Туристическое лето. Оно почти пропало

Пандемия и неопределенно-эластичный режим самоизоляции нанесли туристической индустрии «сибирской Швейцарии» весьма болезненную травму, последствия которой будут сказываться не меньше года, а до конца этого сезона преодолеть их удастся в лучшем случае на три четверти. Наибольшую надежду курортной отрасли Алтая внушают новосибирцы — самые активные участники неспешно нарастающего гостевого потока. Таков лейтмотив пресс-конференции, прошедшей в информационном агентстве ТАСС.

Как отметила руководитель Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич, недобрая ирония ситуации в том, что туристическая отрасль не успела воспользоваться шансом начать сезон на целый месяц раньше — в апреле вместо мая. Природа словно в издевку дала сибирякам щедрый, ласковый, совершенно летний апрель, потенциал которого по понятным причинам ушел в ноль. Впрочем, в ноль ушел и май, считавшийся стартовым месяцем в нормальные годы. И даже июнь операторы санаторного дела обозначают не как полноценно рабочий, а как месяц «пунктирной», осторожной раскачки. Как период выхода из ступора.

— Фактически мы третий месяц сидим без работы, — констатирует президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая. — Очень ждали оглашения конкретных дат. Всё было закрыто до 22 июня, но с 11 июня будут открываться коллективные средства размещения — учреждения, имеющие медицинскую лицензию. У нас таких шесть. На втором этапе, через две недели, будет открытие средств размещения с отдельно стоящими коттеджами, зарегистрированных на территории Республики Алтай. А потом, как мы надеемся, начнется открытие всех прочих предприятий, оказывающих услуги туристам.

Как подчеркнул один из спикеров пресс-конференции Сергей Криворученко, председатель Белокурихинского городского совета депутатов, ситуация беспрецедентна, в принципе не имеет никаких сравнительно-прогнозных моделей, её попросту не с чем сравнивать.

— Доходная часть упала до нуля, зато расходная сохранилась, — посетовал Криворученко. — В этих условиях главная задача — сохранить персонал, чтобы войти в президентскую программу компенсирующих выплат. С 8 июня отменена самоизоляция. Её нет, хотя она и может быть возвращена при ухудшении эпидемиологической обстановки. И хотя официально сезон начался, разгон очень медленный. Брони, которые были на 8-15 июня, подтверждаются на 10-11%. Например, в санаторий «Алтай» 8 июня должны были заехать 45 человек, заехали 16. Гости столкнулись с проблемами: сложно получить нужную документацию, функциональность документов тоже странная. Например, срок действия справки на коронавирус — всего два дня. У многих есть справка о наличии антител, но Роспотребнадзор пока туманно оценивает её применимость. Сдать тест на коронавирус проще, чем получить справку об эпидокружении. А получить в наших поликлиниках санаторную карту сейчас оказалось практически невозможно. Ограничение на групповые санаторные услуги — бассейны, spa-процедуры, занятия в тренажерных залах, детские игровые комнаты — выбило из путёвки очень важные составляющие.

По мнению Александры Томашевич, коллегам из Белокурихи хотя бы условно облегчает жизнь круглогодичность этого курорта, тогда как для остального Алтая туризм — сфера по большей части летняя.

— Мы жестче завязаны на сезонность и фактически живем на то, что заработали летом, — поясняет Александра Томашевич. — О прогнозах говорить сложно. Мы даже не знаем, когда и в ноль-то выйдем. Сезон на Алтае начинается в мае, в этом году он благодаря удивительно быстрой весне мог бы начаться уже в апреле. Но в итоге уже хорошо, если он хоть в июне начнется. Массового потока не удается создать — слишком сложна процедурная часть для приезжающих гостей. Надеемся на щедрость осени — на то, что теплыми будут сентябрь и октябрь, что помогут нам выровнять ущерб от двух потерянных месяцев.

Курорт Белокуриха начал оживать с 8 июня, с первого дня отмены самоизоляции.

— С 8 июня санатории начали работать, — сказал Константин Базаров, глава города-курорта Белокуриха. — У нас 16 санаториев с медицинской лицензией. 5 приступили к работе с 8 июня, сегодня работают уже 8. Они сами встраиваются в режим, выбирая этапность запуска. Сейчас «недоприехали» 35 тысяч человек. За июнь-июль мы, вероятно, получим 60 тысяч недобора. То есть потери в 30%, целых 30% недозагрузки! Дальнейшее развитие ситуации зависит от качества прохождения восстановительных этапов. Сейчас себестоимость путевки увеличилась на 30%! Представьте убыточность на июнь. 238 сотрудников на 22 гостя — таковы пропорции по санаторию «Алтай».

Впрочем, Александра Томашевич считает, что даже этот феномен можно позитивно конвертировать, найти в нем маркетинговый потенциал:

— Получается, что в Белокурихе сейчас одного гостя обслуживают 10 сотрудников. Даже в отелях Паттайи пропорция — 4 сотрудника на одного гостя. Нынешняя ситуация уникальна, и при правильной расстановке акцентов её можно обратить на пользу.

Запуск детских лагерей — финальная тема лета-2020, по ней пока нет никаких точных дат. Детский отдых заведомо коллективный, а массовые форматы отдыха в нынешнем контексте предосудительны по умолчанию.

— Не раньше августа, — кратко сказала Александра Томашевич. — Об июне-июле даже и не говорим.

Большую надежду курортно-туристическая индустрия Алтая возлагает на Новосибирскую конурбацию — самое большое в регионе сообщество потенциальных потребителей.

— Гости из Новосибирска и Кемерова — поток, формирующий загрузку наших комплексов, — отмечает Сергей Криворученко. — На третьем месте — Красноярский край. Новосибирцы лучше всех соседей по округу подготовлены к выходу из самоизоляции, к началу нормальной летней жизни — там наибольшее в регионе количество лабораторий, берущих анализ на COVID, — их около 10. В Новокузнецке — 1. Это тоже, увы, серьезный фильтр для кузбассовцев. Из Кемерова 70% — корпоративные покупатели, через турфирмы поток оттуда минимальный. Большая доля наших гостей из Новосибирска, на них вся надежда. И на тёплую, неслякотную осень, конечно. А также на отложенный спрос из-за закрытых границ.

Перспективу повышения цен все спикеры обозначили как неприятную, но объективно-предсказуемую.

— Расценки придется повышать, — резюмирует Константин Базаров. —Не больше, чем на 10%, но повышать. Пока в июне мы ценник не переписываем и даже делаем скидки — чтобы раскрутится. А что будет в конце лета — покажет спрос.

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