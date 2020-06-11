Элеваторы региона наращивают мощности

ООО «Трансхимэкспорт» (входит в одноимённую группу компаний) в рамках модернизации элеватора меняет конфигурацию подъездных путей. Это, как сообщают в минсельхозе Новосибирской области, позволит в перспективе формировать если не большие поезда с отгружаемой продукцией, то по крайней мере более длинные составы.

— Полностью будет меняться технология приёма и хранения зерна, — рассказывает глава минсельхоза области Евгений Лещенко. — Сейчас комплекс разбирается, демонтируется. Будет возведён новый комплекс по доработке и хранению, в первую очередь, масличных культур.

Напомним, что в рамках ранее названного инвестпроекта, «Трансхимэкспорт» планирует провести реконструкцию железобетонного элеватора мощностью 45 тысяч тонн, который эксплуатируется с 1926 года, и поэтапное строительство новых емкостей на 120 тысяч тонн. Новый элеваторный комплекс будет рассчитан на единовременное хранение 165 тысяч тонн сельхозпродукции.

В целом по области, по информации минсельхоза, продолжается наращивание мощностей единовременного хранения.

— Сегодня наши элеваторные ёмкости заполнены на 20%, — приводит данные Евгений Лещенко. — В них находятся 300 тысяч тонн зерна, включая зерно федерального интервенционного фонда. Переходящие остатки на текущий год как на элеваторах, так и на складах товаропроизводителей минимальны. Чтобы разместить зерно, у нас имеются ёмкости не только элеваторов, но и склады сельхозпредприятий. По результатам мониторинга, у нас 2,5 тысячи складских помещений на предприятиях различных форм собственности общей ёмкостью хранения 2,1 тысячи тонн. То есть мы единовременно можем разместить без малого 1,8 млн тонн.

По информации минсельхоза, в настоящее время в регионе действуют 30 предприятий по хранению, 22 из которых — линейные элеваторы. Их общая ёмкость — 1,6 млн тонн, что достаточно для размещения всего прогнозируемого урожая зерновых объёмом в 2,6 млн тонн.

Фото: pixabay.com, автор- 12019