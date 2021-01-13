Туристы «Русь-Тур» могут не получить полную компенсацию от страховой компании

Сумма заявленных убытков от клиентов туроператора «Русь-Тур» в страховую компанию «Согласие» превысила 85 млн рублей, всего подано более 800 заявлений. Об этом сообщили в пресс-службе страховой компании. Гражданская ответственность «Русь-Тура» за неисполнение обязательств перед клиентами была застрахована на 50 млн рублей.

При этом до завершения приема заявлений остается около двух недель. Документы закончат принимать в 23-59 (по московскому времени) 26 января 2021 года.

— Все заявления, поданные в период с 9 по 28 декабря 2020 года включительно, повторно подавать не требуется. В настоящее время они находятся на рассмотрении и будут включены в общий реестр требований выгодоприобретателей, сформированный в установленном порядке к 27 января 2021 года, — отмечается в заявлении.

После завершения приема документов и формирования окончательного реестра у страховой компании будет еще 30 дней на то, чтобы принять решение о признании или непризнании страхового случая, а также о размере страхового возмещения в соответствии.

В Ростуризме пояснили, что в случае недостаточности финансового обеспечения будет запущен механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в Ассоциации «Турпомощь». Если фонда персональной ответственности не хватит, чтобы возместить убытки туристам в полном объеме, то эта сумма будет разделена поровну на всех.

Напомним, что специализирующийся на турах в Китай туроператор «Русь-Тур» сообщил о приостановке деятельности 8 декабря на основании приказа Ростуризма о его исключении из Единого федерального реестра туроператоров.

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