ВТБ: траты на новогодние развлечения в Новосибирской области выросли на 10%

Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ в период с 1 по 8 января. Такую динамику в банке связывают как с ростом популярности внутреннего туризма, так и встречей Нового года в «домашнем» регионе.

В структуре каникулярных затрат наибольший рост заметен в сегменте развлечений. На посещение кино и театров жители и гости сибирской столицы потратили более 15,2 млн рублей – на 73% больше, чем в прошлом году. Количество транзакций выросло на 38%.

Об увеличении спроса на зимний туризм в Западной Сибири говорит рост востребованности гостиниц. Количество транзакций в данном сегменте увеличилось на 26%. Вместе с тем, гости региона отдавали большее предпочтение недорогим вариантам размещения — средний чек в этом году составил чуть более 3 тыс. рублей.

Сразу на четверть возросли траты в кафе и ресторанах, превысив 17 млн рублей. При этом средний чек уменьшился на 45%. Оборот продуктового ритейла в регионе в новогодние каникулы год к году увеличился на 6%, при этом, объем покупок в магазинах по продаже алкоголя сократился также на 6%.

В целом траты россиян на развлечения и путешествия по стране в новогодние праздники превысили 22,5 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году. При этом объем онлайн-покупок по основным категориям расходов вырос на треть – до 9 млрд рублей. В общем объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40%.

По итогам новогодних праздников наиболее заметно выросли расходы россиян на развлечения (на 39% год к году, до 3 млрд рублей), на транспорт (на 22%, до 7,6 млрд рублей) и на гостиницы (на 15%, до 386 млн рублей), а также в магазинах по продаже алкогольной продукции (на треть, до 346 млн рублей). При этом на четверть – до 1,8 млрд рублей — снизились расходы на заведения общепита, на треть меньше россияне потратили в турагентствах (457 млн рублей).

— В этом году большинство россиян ожидаемо выбрали для отдыха в новогодние каникулы внутренние направления: горнолыжные и морские курорты, старинные города, базы отдыха в регионах. Поэтому рост трат на новогодние развлечения именно внутри страны – закономерен. По нашей статистике, в целом за 10 дней каникул он составил до 30 млрд рублей, — комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ (ПАО). — Интересно, что продолжает расти доля интернет-покупок по самым востребованным категориям трат. Россияне покупают билеты в театры, гостиницы или спортивные центры онлайн, многие организаторы досуговых площадок используют дистанционную продажу как обязательное требование.

Фото: пресс-служба банка