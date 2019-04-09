Туроператоры недовольны ростом цен на авиабилеты Новосибирск-КНР

В прошлом году в Новосибирскую область в рамках межправительственного соглашения въехало около 30 тысяч китайцев — на 21% больше, чем в 2017 году. В первом квартале 2019 года приростная динамика пока сохраняется. Об этом начальник управления международных связей правительства области Сергей Санников сообщил на круглом столе по вопросам развития въездного туризма из Китая. По соглашению о безвизовом въезде в регионе работает 14 туристических организаций.

Настроения представителей туристического бизнеса региона оказались более пессимистичны. Участники круглого стола заявили, что в 2019 году ожидают даже падение турпотока из КНР через Новосибирск. Этому способствуют сразу несколько факторов.

— Через Новосибирск проходит транзитный поток туристов, который следует в Москву, Санкт-Петербург, Казань и т.д. Нашей заслуги в его привлечении в город нет, — констатировала директор ООО «Скат» Ольга Гоголева. — На карте региона нет ярких точек, привлекальных для китайского туриста. Мы неоднократно обращались с предложением, транслируемым китайской стороной: давайте придумаем проект, который китайцы готовы построить за свои деньги, чтобы возить в Новосибирск туристов. Нам нужна точка притяжения иностранных гостей.

Еще более серьезной и больной для рынка темой Гоголева назвала ценообразование на авиабилеты. Она отметила, что цены на рейсы Пекин-Новосибирск-Москва повысились на 75%. В результате китайские туристы откровенно заявляют, что выбирают направления в обход Новосибирска, так как сейчас это более выгодно с экономической точки зрения.

— Мы много лет отправляли своих сибирских туристов в Китай. Сейчас не можем этого сделать. В апреле авиабилет Новосибирск-Пекин-Новосибирск с багажом стоит 36 тысяч рублей. Летом, когда на направлении резко возрастает спрос за счет китайских туристов, цены доходят до 52 тысяч рублей, — говорит Ольга Гоголева. — Для сравнения: из Новосибирска до Пекина лететь 3 часа 50 минут, из Москвы — 7 часов 30 минут, а билеты из столицы стоят в два раза дешевле — начинаются от 14 тысяч рублей. Почему? Потому что из Москвы в 9 китайских городов летает 6 авиакомпаний, а из Новосибирска только одна (S7). И эта проблема не решается уже много лет!

Председатель правления НП «Новосибирская ассоциация туристских организаций» (НАТО) Дмитрий Микитченко также считает, что из-за резкого роста цен на авиабилеты объем возможных посещений китайскими туристами Новосибирска и новосибирскими Китая, резко уменьшается. Сегодня цена билета до Новосибирска в стоимости путевки для граждан КНР составляет 75-90%. Микитченко подчеркнул, что это прямое нарушение антимонопольного законодательства, и НАТО уже обращал внимание ФАС РФ на эту ситуацию 8 лет назад. Однако на тот момент в государстве была поставлена задача поддержать российских перевозчиков, а из Новосибирска в КНР летали два альтернативных китайских перевозчика.

— Мы знаем, что у авиакомпании есть план тарифа Новосибирск-Пекин-Новосибирск по цене 16 тысяч рублей. Он демонстрируется проверяющим структурам, но реально никогда не доступен. Без специального расследования, которое можно провести только силами ФАС, эту ситуацию не «поймать», — уверен предправления НАТО.

Микитченко предложил коллегам написать совместное обращение в НАТО, а ассоциация направит коллективное письмо в ФАС. Кроме того, это решение НАТО планирует включить в резолюцию общественного совета при Ростуризме, заседание которого пройдет в Новосибирске завтра, 10 апреля. Он отметил, что такой подход позволит защитить туристские организации, у которых есть договорные отношения с авиакомпанией.

— Перспектива в решении этого вопроса есть. В прошлом и позапрошлом году S7 была оштрафована на приличные суммы по перевозке пассажиров на российских направлениях, где у нее была доля рынка более 50%: Новосибирск-Дальний Восток, Новосибирск-Якутия, Новосибирск-Норильск. Выплаты составили около 70 млн рублей, — напомнил Дмитрий Микитченко. — Кстати, любой пассажир, купив билет по цене, заявленной авиакомпанией, может обратиться в ФАС с жалобой о том, что перевозчик манипулирует ценами на монополизированном направлении.

— Нелегалы работают ниже себестоимости, ломают рынок добросовестным игрокам. Для решения этой проблемы нам нужно использовать опыт Казани, где орган координации жестко отслеживает списки зарегистрированных групп на таможне, — говорит он.

Директор ООО «Турбюро Новосибирск» Андрей Белов заострил внимание коллег еще на одной проблеме. По его словам, на рынке серьезно обострилась ситуация, связанная с работой нелегальных туркомпаний и частных лиц. По оценкам участников круглого стола, через списки, которые заверяют недобросовестные игроки рынка, в регион за 2018 год въехало около 50 тысяч туристов. Ни рубля налоговых отчислений за этих гостей область не получила — при этом показатели приезда в регион гостей из КНР продолжают расти.

Дмитрий Микитченко предупредил коллег, что с середины апреля «Турпомощь» начинает анализировать финансовые показатели всех компаний, которые работают в рамках межправительственного соглашения. Тех, кто будет пойман на торговле списками, исключат из реестра.

— Сегодня спасение утопающих — дело рук самих утопающих. В решении вопроса с нелегалами вам могут помочь только ваши местные власти, — заявил, обращаясь к участникам новосибирского туристического рынка, директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко. — Вы должны показать власти ситуацию с турпотоком из КНР, продемонстрировать, что несмотря на рост количества гостей, налоги не поступают, доказать, какие потери несет бюджет. Тогда вас услышат.

Дмитрий Микитченко предложил коллегам подготовить еще одно коллективное обращение с предложениями по решению проблемы нелегалов и направить его через НАТО в правительство региона, Ростуризм, правоохранительные органы.

НАТО планирует направить обращения в ФАС, Ростуризм и т.д. в течение апреля.

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