Первые корректировки в бюджет 2019 года

— Самое значительное увеличение расходов областного бюджета планируется по статьям строительство, реконструкция и капитальный ремонт. На эти цели дополнительно предлагается направить почти 693 млн рублей, в том числе в сферу образования — 574,6 млн, — сообщил на заседании правительства министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко. — Большая часть из этих средств предназначена для обеспечения ввода в эксплуатацию шести детских садов в Новосибирске (537 млн).

В сфере здравоохранения средства предусмотрены на завершение капитального ремонта городской клинической больницы №19, а также на новое помещение городской детской клинической больницы.

Увеличены расходы на жилищно-коммунальную отрасль.

— В части мероприятий в сфере ЖКХ предусмотрено увеличение расчётов за топливные ресурсы — на 535 миллионов рублей. Это только половина возможной потребности, — предупредил министр.

Изменения бюджета, по словам министра коснутся и поддержки предпринимательства.

— В целях стимулирования инвестиционной активности предусматривается дополнительное субсидирование деятельности управляющих компаний и технопарков, а также средства для проведения форума «Технопром», — констатировал Виталий Голубенко.

В целом, с учётом первых корректировок, доходная часть областного бюджета составит 155,8 миллиардов рублей (+1,6 млрд). Из них объём безвозмездных поступлений составит 28,2 миллиарда рублей, объём межбюджетных трансфертов — 27,5 млрд. в том числе субсидий и субвенций — 19,6 млрд. Расходы достигнут 164,2 миллиарда рублей (+4,2 млрд.). Дефицит составит почти 8,5 миллиардов рублей — он обеспечивается переходящими остатками средств бюджета с 2018 года. Кроме того, проектом бюджета предусмотрен и ряд федеральных трансфертов — 751 миллионов рублей. Из них 617 миллионов — средства на обеспечение лекарственными препаратами льготников, 134 — дополнительные ресурсы из федерального бюджета на поддержку сельских товаропроизводителей.

Правительство одобрило корректировки в бюджет. Теперь законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области