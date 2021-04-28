Статус особо охраняемых территорий оспорят в суде

Общественная организация «Сибирское экологическое содружество» обратилась в Новосибирский областной суд с целью аннулировать закон об особо охраняемых природных территориях, принятый февральской сессией Заксобрания области. Об этом сами общественники сообщили региональным СМИ. По мнению истцов, сейчас решение о создании лесного парка и природно-рекреационной местности принимается единолично правительством Новосибирской области, что не соответствует федеральному законодательству и содержит коррупциогенные факторы. Также, как отмечают общественники, законом не предусмотрен учет предложений граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций по организации (созданию) природно-рекреационной местности или лесного парка, что противоречит Градостроительному кодексу РФ. Вводимая законом №59-ОЗ статья 12.1 содержит дополнительную административную процедуру «принятие решения о необходимости создания», которая не предусмотрена федеральным законодательством и влечет дополнительные ограничения до изменения правового режима территории.

— Поспешное принятие важнейшего закона в недоработанном виде — недопустимо, — комментирует общественник Евгений Митрофанов. — Закон нарушает права людей, земля которых оказалась на особо охраняемых территориях. Новая процедура принятия решений уже ограничивает права и возможности граждан, причем не только жителей этой территории — останавливает работу хозяйствующих субъектов. Надеюсь, судебное решение позволит отменить сырой закон и доработать его. Также мы обращались в прокуратуру области и в региональное управление Министерства юстиции.

Напомним, что во время принятия закона о его «сырости» говорил и депутат Заксобрания Яков Новоселов (КПРФ).

Помимо жителей территорий, входящих в состав ООПТ, в патовой ситуации, как уже сообщалось, оказались территории, находящиеся в муниципальной или неразграниченной собственности. На некоторых из них, как на территории бывшей воинской части, лесных насаждений нет еще с советского времени. Однако наложенные ограничения не позволяют создать на них спортивные или рекреационные объекты, которые могли бы приносить доход в бюджет Новосибирска. В связи с этим рабочая группа из числа общественников, депутатов горсовета и специалистов профильных подразделений мэрии приняла решение обратиться к региональному правительству по поводу компенсации муниципалитету недополученных доходов. Пока, как сообщил Infopro54 инициировавший такое решение Евгений Митрофанов, реакции областных властей на это не последовало. Поэтому рабочая группа, по словам общественника, еще раз поднимет данный вопрос.

По информации «Сибирского экологического содружества», предварительное судебное заседание по иску назначено на 19 мая.