Турпроект основателя 2ГИС на Алтае будет претендовать на 4-5 звезд

— Когда мы начали реализовывать этот туристический проект (Ранее, 5 лет назад, проект назывался «Солнечная долина», расположен в Чемальском районе. — Ред.), столкнулись с интересной ситуацией. Первоначально это был своеобразный эзотерический центр: йога-туры, фестиваль контактной импровизации и т.д. Но в итоге получилось, что команде, которая реализовывала проект, было хорошо в палатках, при этом ей требовался качественный завтрак. Мы поняли, что экономика проекта не сходится, и приняли решение полностью поменять формат, — рассказал на пресс-конференции основатель 2ГИС Александр Сысоев.

Совместно с супругой он инвестировал средства в создание современного отеля Kleverresort & spa. Сысоев пояснил, что решение было в русле стратегии развития компании 2ГИС, где часть потребностей сотрудников закрывается собственными силами. Сегодня в инфраструктуру, обслуживающую 2ГИС, входит 13 компаний, работающих в разных сферах бизнеса (собственное кафе, клининговая служба, бизнес-школа, школа иностранных языков, детский центр и т. д.).

— Мы оценили ситуацию, поняли, что нашим людям нравится отдыхать на Алтае. Провели мониторинг по рынку, оценили потребность в номерах комфорт-класса, в качественных условиях для проведения конференций, семинаров, стратегических сессий — и начали строить, — говорит Сысоев. — Одним из ключевых вопросов при переформатировании проекта был «диджитал детокс». Вначале это всех устраивало, но потом одним из условий комфортного отдыха стало наличие качественной связи. Ее на этой площадке не было вообще, и туристы, которые к нам приезжали, впадали в панику, так как оказывались отрезанными от интернета, связи. Кроме того, в такой ситуации не было возможности проводить видеоконференции, работать в удаленном формате, что не вписывалось в нашу новую концепцию.

2ГИС и «МегаФон» являются давними партнерами, поэтому компания обратилась к телекомоператору.

— В течение длительного времени территорию отеля обслуживала наша мобильная базовая станция на базе КАМАЗа. Но так как она получала сигнал со спутника, скорость доступа в Интернет, очевидно, не могла устроить возрастающие потребности нашего партнера. Поэтому инженеры компании установили отдельную базовую станцию и дополнительный пункт переприема, чтобы можно было «пробросить» канал с ближайшей вышки, расположенной по ту сторону горы, — пояснил директор по развитию корпоративного бизнеса ПАО «МегаФон» в Сибири Максим Скворцов. — Кроме того, сейчас мы работаем с BigData: собираем информацию о том, абоненты каких операторов сюда приезжают, кому может потребоваться связь. В наших планах — предложить подключение к нашей магистрали всем остальным операторам «большой четверки».

Для обеспечения многономерного фонда отеля, где будет большая потребность в Wi-Fi, телевидении и интернете, «МегаФон» обеспечивает туркомплекс шириной канала более 400 Мбит/с.

— Когда мы строили станцию нашему клиенту, то параллельно решили несколько дополнительных задач. На этом проекте мы получили лицензию на оказание услуг Wi-Fi с авторизацией, как требует того законодательство о связи от беспроводных сетей общего пользования. Большая работа была проведена и с радиочастотным центром, так как мы должны были вместиться в очень узкий диапазон, — перечислил Скворцов.

Не менее сложным оказалось получить почтовый адрес, без которого не было возможно зарегистрировать юрлицо, полноценно работать с турагентствами и получить лицензию на продажу алкоголя, чтобы запустить ресторан. Как отметил глава Чемальского района Александр Алисов, пока в республике нет четкой политики привлечения инвесторов, в том числе в части подготовленной законодательной базы, поэтому большинство проектов развивается стихийно, а возникающие при этом вопросы администрации приходится решать в «ручном режиме». Но они позволяют создавать рабочие места для местных жителей, приносят в бюджет налоги и способствуют развитию инфраструктуры.

— Мы планируем плотно работать с компанией «МегаФон», чтобы покрыть сотовой связью весь Чемальский район. Сейчас он обеспечен примерно на 50%. Надеюсь, что этому будет способствовать реализация нацпроекта «Цифровая экономика», — говорит Александр Алисов. — Без этого, а также решения вопросов с дорогами и энергетикой, развитие туризма, в том числе круглогодичного, в районе будет идти далеко не такими темпами, как нам бы хотелось.

В итоге за год на площадке были построены современные дома формата экоотель.

Управляющая отелем Kleverresort &spa Наталья Рогдугина пояснила, что сейчас он занимает около 7 га, позволяет принять 110 гостей, при выделении дополнительных мест —160. Стоимость номера от 5,5 тысяч рублей (за двоих) до 22 тысяч рублей в сутки, в зависимости от категории: vip-коттеджи, таун-хаусы, гостиница. На территории отеля также находится ресторан, конференц-зал, банный комплекс, spa-салон. Для отдыхающих обустроены мангальные зоны и зоны отдыха на берегу реки, терраса над Катунью для вечерних мероприятий, детская игровая площадка и детский клуб с воспитателями. В ближайшее время откроется бассейн с подогревом и будут установлены спортивные уличные тренажеры. Из интересных нюансов: в Klever resort &spa собственные теплицы, где выращивается зелень и овощи, а территория отеля освещается фонарями, работающими на солнечных батареях. В ресторане можно попробовать блюда из местной дичи и рыбы.

— Осенью мы планируем подать документы на получение статуса 4-5 звезд. Всего в Республике Алтай сегодня работает 3 отеля такой звездности. На этапе строительства мы уже приглашали консультантов и приняли их рекомендации в работу. Думаю, что осенью мы получим свои звезды, — уверена Рогдугина. — Сегодня весь номерной фонд активно бронируется на октябрь-ноябрь, в том числе под корпоративные мероприятия. Недавно, к примеру, у нас проходила выездная конференция московского ВТБ.

Президент 2ГИС Вера Гармаш пояснила, что сейчас у крупных быстроразвивающихся компаний востребован именно такой формат проведения корпоративных мероприятий: в отелях 4-5 звезд, где можно совместить отдых и работу/тренинги, с современным конференц-залом, оборудованным всем необходимым.

— Сейчас у нас приезжают гости из Москвы, Новосибирска, Томска, есть туристы из Китая. Хотели бы видеть у себя гостей из Европы, для этого переводим наш сайт на английский язык, работаем с турагентствами, ведем рекламную кампанию. В перспективе рассчитываем, что около 30% туристов у нас будут составлять иностранцы, — говорит Гармаш.

Объем инвестиций в проект Александр Сысоев не озвучивает, отмечая, что продолжает вкладывать в него средства. Окупаемость оценивает в 8 лет. В его планах — дальнейшее развитие проекта в том же формате.

Фото отеля автора, фото базовой станции предоставлено пресс-службой компании «МегаФон»