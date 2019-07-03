Интрига сохранялась до последнего момента

Такое решение приняла конференция регионального партийного отделения. Что примечательно, партийцы до последнего сохраняли интригу относительно кандидатуры своего выдвиженца. Еще с начала работы конференции представители партруководства то и дело консультировались по поводу возможных кандидатур на пост мэра. Затем было объявлено, что выдвижение кандидата пройдет на следующем этапе. Позднее, когда значительная часть представителей СМИ покинула зал, руководитель реготделения объявил, что выдвижение состоится и кандидат уже подъезжает. Вскоре после этого Сафиуллин появился в зале.

Напомним, после своего увольнения из мэрии Новосибирска Данияр Сафиуллин сообщал в комментарии изданию, что участвовать в выборах не собирается и предложений об этом не получал.

— Данияр Эльгизарович только вчера принял решение, — пояснил редакции руководитель реготделения «Родины» Вячеслав Илюхин. — Кроме того, до последнего шли согласования с федеральным руководством партии.

По мнению руководителя регионального партийного отделения, при выборе кандидатов определяющую роль сыграли деловые качества Сафиуллина как хозяйственника и его способность оперативно решать проблемы.

— В Пашино была угроза разморозки котлов, неправильно обустроили теплотрассы подачи воды к котлам, — рассказывает Илюхин. — Данияр Эльгизарович приехал решать проблему. Было решено в рабочий котел врезаться сваркой. Он стоял рядом с котлом, пока сварка осуществлялась. Пашино не было разморожено.

По словам Илюхина, в «Родине» рассматривались еще несколько кандидатур на эту должность, включая его самого. Об этом же в начале конференции сообщил и председатель партии Алексей Журавлев.

— У нас есть несколько кандидатур — Илюхин и еще некоторые, — сказал Журавлев. — Хотим определиться, кто имеет наибольший вес. Здесь важна не только личность, но и взаимодействие с другими структурами, что может иметь синергетический эффект. Мы предлагаем не просто кандидата, но человека, который способен усилить наш город. Считаем, что лучше не участвовать в выборах, чем идти статистом. Сегодня не уверен, что сможем 100% решить этот вопрос.

Как уже было сказано, вопрос был решен

— Считаем, что выдвигаем человека, который фактически не политик, а хозяйственник, — поясняет позицию однопартийцев Журавлев. — Если мэр начинает играть в какие-то политические игры, то получается сложная конструкция, из которой ничего путного не выходит.

Во время подготовки публикации Сафиуллин воздержался от комментариев СМИ.

Помимо мэра «родинцы» утвердили кандидата в депутаты горсовета Новосибирска по округу №12, освободившемуся после смерти депутата Дмитрия Прибаловца. Им стал Игорь Рытиков.

Здесь же, на конференции с участием делегатов из 16 партийных отделений, «родинцы» переизбрали свой региональный совет из девяти человек, вновь доверив пост председателя совета Вячеславу Илюхину, заместителя — Елене Зубовой.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска и довыборы в Новосибирский городской совет состоятся 8 сентября. О своем желании побороться за пост главы города уже заявили действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ), депутаты горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз») и Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), ветеран военной службы Александр Трушакин (партия «Великое Отечество»), бизнесмен Сергей Проничев («Партия роста»), координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко. Трое из них уже подали документы в городскую избирательную комиссию.

Фото со страницы Алексея Журавлева в Facebook