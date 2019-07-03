Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Интрига сохранялась до последнего момента

Представлять партию «Родина» на выборах мэра Новосибирска будет экс-заместитель действующего главы города Данияр Сафиуллин.
  • 03/07/2019, 17:03
Автор: Евгения Серёгина
Интрига сохранялась до последнего момента
«До последнего шли согласования с федеральным руководством партии». «Родина» определилась с кандидатурой мэра.

Такое решение приняла конференция регионального партийного отделения. Что примечательно, партийцы до последнего сохраняли интригу относительно кандидатуры своего выдвиженца. Еще с начала работы конференции представители партруководства то и дело консультировались по поводу возможных кандидатур на пост мэра. Затем было объявлено, что выдвижение кандидата пройдет на следующем этапе. Позднее, когда значительная часть представителей СМИ покинула зал, руководитель реготделения объявил, что выдвижение состоится и кандидат уже подъезжает. Вскоре после этого Сафиуллин появился в зале.

Напомним, после своего увольнения из мэрии Новосибирска Данияр Сафиуллин сообщал в комментарии изданию, что участвовать в выборах не собирается и предложений об этом не получал.

— Данияр Эльгизарович только вчера принял решение, — пояснил редакции руководитель реготделения «Родины» Вячеслав Илюхин.  Кроме того, до последнего шли согласования с федеральным руководством партии.

По мнению руководителя регионального партийного отделения, при выборе кандидатов определяющую роль сыграли деловые качества Сафиуллина как хозяйственника и его способность оперативно решать проблемы.

— В Пашино была угроза разморозки котлов, неправильно обустроили теплотрассы подачи воды к котлам,  рассказывает Илюхин.  Данияр Эльгизарович приехал решать проблему. Было решено в рабочий котел врезаться сваркой. Он стоял рядом с котлом, пока сварка осуществлялась. Пашино не было разморожено.

По словам Илюхина, в «Родине» рассматривались еще несколько кандидатур на эту должность, включая его самого. Об этом же в начале конференции сообщил и председатель партии Алексей Журавлев.

— У нас есть несколько кандидатур  Илюхин и еще некоторые,  сказал Журавлев.  Хотим определиться, кто имеет наибольший вес. Здесь важна не только личность, но и взаимодействие с другими структурами, что может иметь синергетический эффект. Мы предлагаем не просто кандидата, но человека, который способен усилить наш город. Считаем, что лучше не участвовать в выборах, чем идти статистом. Сегодня не уверен, что сможем 100% решить этот вопрос.

Как уже было сказано, вопрос был решен

— Считаем, что выдвигаем человека, который фактически не политик, а хозяйственник,  поясняет позицию однопартийцев Журавлев.  Если мэр начинает играть в какие-то политические игры, то получается сложная конструкция, из которой ничего путного не выходит.

Во время подготовки публикации Сафиуллин воздержался от комментариев СМИ.

Помимо мэра «родинцы» утвердили кандидата в депутаты горсовета Новосибирска по округу №12, освободившемуся после смерти депутата Дмитрия Прибаловца. Им стал Игорь Рытиков.

Здесь же, на конференции с участием делегатов из 16 партийных отделений, «родинцы» переизбрали свой региональный совет из девяти человек, вновь доверив пост председателя совета Вячеславу Илюхину, заместителя — Елене Зубовой.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска и довыборы в Новосибирский городской совет состоятся 8 сентября. О своем желании побороться за пост главы города уже заявили действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ), депутаты горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз») и Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), ветеран военной службы Александр Трушакин (партия «Великое Отечество»), бизнесмен Сергей Проничев («Партия роста»), координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко. Трое из них уже подали документы в городскую избирательную комиссию.

Фото со страницы Алексея Журавлева в Facebook

Популярное с сайта

Новосибирцы отправили из маткапитала почти 700 млн рублей на оплату образования

Новосибирцы отправили из маткапитала почти 700 млн рублей на оплату образования

03/07/2019, 16:21
Теперь не требуется госаккредитация тем образовательным программам, по которым ведется обучение.
Сибирские студенты-программисты вышли в финал конкурса Ice Vision

Сибирские студенты-программисты вышли в финал конкурса Ice Vision

03/07/2019, 15:54
Всего в финале конкурса примет участие 29 молодежных команд из России, США, Китая, Южной Кореи, Франции и Испании.
НГТУ НЭТИ будет выдавать двойные дипломы студентам из Казахстана

НГТУ НЭТИ будет выдавать двойные дипломы студентам из Казахстана

03/07/2019, 14:37
Соглашение о реализации совместной программы двудипломного образования при подготовке бакалавров подписано с ВКГТУ.

Актуальный разговор

Как избежать войнушек в компании и сплотить команду?

Как избежать войнушек в компании и сплотить команду?

Все материалы
Новости

В Новосибирске строители заняли первое место по востребованности у работодателей

03/07/2019, 18:37

Номинация «ЭкоПРО» в конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО»

03/07/2019, 18:00

Глеб Поповцев вновь возглавил совет директоров «Биотехнопарка»

03/07/2019, 17:11

Турпроект основателя 2ГИС на Алтае будет претендовать на 4-5 звезд

03/07/2019, 16:56

В регионе разворачивается пункт помощи пострадавшим при наводнении в Иркутской области

03/07/2019, 16:36

Новосибирцы отправили из маткапитала почти 700 млн рублей на оплату образования

03/07/2019, 16:21

Сибирские студенты-программисты вышли в финал конкурса Ice Vision

03/07/2019, 15:54

НГТУ НЭТИ будет выдавать двойные дипломы студентам из Казахстана

03/07/2019, 14:37

Новосибирцы стали чаще оформлять недвижимость по экстерриториальному принципу

03/07/2019, 14:24

Новосибирск стал первым по росту продаж мобильных телефонов за год

03/07/2019, 14:11

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска