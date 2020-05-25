Тусовщиков отправят на пустырь

СК РФ по Новосибирской области организовал проверку информации о нарушителях режима самоизоляции, организовавших несколько вечеринок в Новосибирске в конце минувшей недели.

— Вечеринки прошли на площади Ленина в Центральном районе и в Кировском районе — рядом с конным клубом «Мустанг», в которой принимали участие более 300 человек, — сообщают в ведомстве.

Гораздо более жесткую позицию в отношении тусовщиков занимают в правительстве региона, о чем на оперативном совещании заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— Вопиющие факты нарушения общественного порядка наблюдали в прошедшие выходные, — обратился губернатор к руководству регионального ГУ МВД. — Они требуют более оперативной и жесткой реакции со стороны сотрудников полиции. Люди не думают о собственной безопасности и здоровье, еще и создают угрозу для жителей города. Граждане стали звонить в мэрию, в полицию с просьбой как-то отреагировать, чтобы у любителей слушать музыку не возникло желания делать этого в городе. Пусть собираются на пустыре с лягушками, а лучше — с участием санитарного врача, чтобы мы заранее знали, кто из них в ближайшее время окажется на койках в COVID-госпитале. Сегодня у вас есть все полномочия для привлечения к ответственности за нарушение общественного порядка и тишины и за нарушение режима самоизоляции.

В то же время указанные вечеринки, как выяснилось, не редкость в Новосибирске, о чем горожане сообщают в соцсетях.

— Обычно самый аншлаг в том районе по пятницам (в непандемийное время), — сообщает один из горожан. — Я проходил мимо площади и улицы Ленина и в пятницу, и в субботу, в районе 23:00. В пятницу было людно, но с соблюдением дистанции. В субботу просто толпы: выносной звук, танцевальные платформы.

Еще одна из жительниц города называет другое место сбора местных «меломанов»-тусовщиков.

— На парковке возле цирка регулярно такое, — сообщает женщина. — Молодежь оповещает друг друга по тегам, собираются более 100 человек, полицию ни разу не наблюдала. Второе тусовочное место на нашей улице Челюскинцев — «Грильница». Приезжают на авто, заказывают шаурму или пиццу, открывают машины, врубают музыку, танцуют, выпивают. Отдел полиции района — в соседнем доме.

В настоящее время, по информации регионального минздрава, на территории Новосибирской области зарегистрированы 2,4 тысячи человек, заболевших коронавирусом, выписан 891 человек. Под медицинским наблюдением находятся 2,6 тысячи.

Фото: pixabay.com, автор- pasevichbogdan