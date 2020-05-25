Ипотечное кредитование в Новосибирской области сократилось на 19%

Банки в апреле 2020 года выдали 81,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд рублей. По сравнению с мартом выдачи сократились на 33% по количеству и на 39% по объему. В сравнении с апрелем 2019 года выдачи снизились на 18%. К таким выводам пришли эксперты «Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Так, в Новосибирской области выдано 2,6 тысяч кредитов на общую сумму 5,6 млрд рублей. Таким образом, выдачи кредитов сократились на 19% по сравнению с мартом 2020 года. По объему кредитования сокращение составило 24%.

— Ипотечное кредитование в апреле сократилось не так значительно, как другие сегменты розничного кредитования. Дело в том, что у сделок по покупке недвижимости длительный цикл оформления, поэтому в апреле банки предоставили значительное число кредитов, работа над которыми была начата еще до введения карантина. Кроме того, поддержку ипотеке оказывал ажиотажный спрос на недвижимость в марте. В апреле рынок недвижимости замер, что, вероятно, отразится на ипотечном кредитовании по итогам мая, — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

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