«Тяжстанкогидропресс» может остаться без заказов

Новосибирский завод, изготовивший детали для адронного коллайдера, может остаться без заказов, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— В сегодняшней рыночной экономике очень важно иметь портфель заказов, видеть перспективу. Мы прошлись по цехам «Тяжстанкогидропресса» и увидели, что некоторые из них простаивают. Тем не менее ряд крупных цехов работает. В том числе кузнечный цех, завод закупил для него три новые печи стоимостью 24, 28 и 32 млн рублей, — отметил мэр Анатолий Локоть.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» производит тяжелые станки и гидравлические прессы, отливает чугунные изделия массой до 18 тонн, производит термическую, механическую и токарную обработку, шлифовку крупногабаритных деталей и другие работы. На предприятии трудится 430 человек. Отмечается, что среди заказчиков «Тяжстанкогидропресса» – ПАО «Северсталь», ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», АО «Муромский стрелочный завод», АО «Новосибирский стрелочный завод». Одним из заказчиков также стал ЦЕРН (CERN) – Европейская организация по ядерным исследованиям, которая заказала детали для адронного коллайдера. Этот заказ перешел от другого завода, который не смог его выполнить.

По словам собственника ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина, производственные мощности завода позволяют выполнять крупные заказы для госкорпораций, но они не проявляют интереса к новосибирскому заводу.

— Мы никак не можем пробиться на этот уровень, получить от них заказы. Последние три года мы сотрудничаем только с коммерческими компаниями, цена и качество нашего производства их удовлетворяют. В госкорпорации мы не поставили ни одной машины, хотя завод в советское время укомплектовал все эти предприятия, они все работали и продолжают работать на нашем оборудовании. Однако, сейчас стали заменять его импортным. Мы не просим денег, мы просим заказы. Будут заказы – мы сохраним производство, сохраним компетенцию. У нас есть уникальное оборудование, мощности, которых за Уралом больше ни у кого нет, — сообщил Николай Степакин.

Сейчас у завода два крупных заказа, выполнение которых движется к завершению. Руководство не исключает, что с октября предприятие будет вынуждено приостановить работу из-за отсутствия заказов.

— Мы постараемся помочь предприятию, будем лоббировать производство. На территории Новосибирска и области планируется реализация крупных проектов с использованием больших объемов металлоконструкций, в частности – создание установки «СКИФ». Речь идет о тоннах металла, мощных магнитах, и их обработка должна быть очень точная. Комплектующие могут быть изготовлены на этом заводе. Мы заинтересованы в том, чтобы весь цикл производства был размещен в городе: это экономия и времени, и транспортных расходов, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Мэр также отметил, что завод «Тяжстанкогидропресс» имеет большое значение для промышленности города и области, это крупное системообразующее предприятие, которое обеспечивает работой сотни человек, и ни в коем случае нельзя допустить остановки производства.

Фото: Юлия Данилова