Тысяча новосибирских сирот получили жилье в 2023 году

В Новосибирской области тысяча детей-сирот и оставшихся без попечения родителей получили свое жилье в 2023 году.

Обеспечением квадратными метрами занимались региональная прокуратура и правительство Новосибирской области.

— Благодаря совместном действиям, в том числе финансового характера, впервые за несколько лет удалось сократить на 356 человек очередь нуждающихся в таком жилье, — сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве отметили, что по инициативе прокуратуры в областной бюджет на 2024 год выделили 800 миллионов на приобретение жилья для сирот. Общий размер финансирования составит 4,3 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ключи от квартир получили 540 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.