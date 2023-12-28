Для автотуристов сделают удобные заправки, хорошие дороги и связь

Документом предусмотрена синхронизация развития главных автомобильных турмаршрутов страны с планами дорожных служб и предоставление бизнесу налоговых преференций, субсидий и других льгот для создания инфраструктуры для путешественников на авто, пишет «Ъ».

Известно, что инициативу уже поддержали представители туристической индустрии, которые назвали ее основным направлением развития кемпингов.

В Минэкономики считают, что очень важно оперативно расширить рынок проката автодомов. Эксперты добавляют, что также необходимо выделить дороги к крупным туробъектам в отдельную категорию и предусмотреть средства из федерального бюджета на их содержание.

По сведениям Минэкономики и независимых экспертов, каждый год по дорогам нашей страны перемещаются более 22 млн автотуристов, однако, потенциальное их количество может достигать и более 41 млн человек. Если направлению обеспечить должно развитие, прибыль дополнительно будет составлять около 250 млрд руб. ежегодно, прогнозируют в ведомстве.

Ранее редакция сообщала, что на Кубани возведут новый курорт за 1 трлн рублей рядом с действующим.