Тюремный пес унюхал наркотики в кетчупе, который принесли заключенным под Новосибирском

В продуктовой передачке для заключенных оперативники заметили подозрительную банку с кетчупом. Надежный пес по кличке Алтай смог разоблачить коварный план преступников.

— В ходе реализации оперативной информации сотрудниками исправительной колонии №14, при досмотре продуктовой передачи на имя одного из осужденных, в банке с кетчупом обнаружено и изъято 16 свертков в резиновых упаковках, предположительно наркотического вещества, — сообщили в ГУФСИН по Новосибирской области.

После экспертизы выяснилось, что кетчуп был нашпигован героином. Общая масса вещества составила более 29 граммов.

Удалось также вычислить организатора доставки, которого тут же поместили в штрафной изолятор.