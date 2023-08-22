На Линейной в Новосибирске появится большой спортивный комплекс

На «Технопроме-2023» подписано соглашение между АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и ООО «Морион» о реализации инвестиционного проекта на принципах государственно-частного партнерства.

Как пояснил после подписания директор ООО «Морион» Алексей Брит, компания планирует построить на Линейной (Плехановский жилмассив, в районе дома Кропоткина, 136) спортивное сооружение. В его состав войдут 4 футбольных поля, открытый манеж и административный блок. Пропускная способность комплекса составит 512 человек в день.

— Проект нацелен на то, чтобы снять дефицит спортивных сооружений в городе и модернизировать отрасль физического спорта. Проект нацелен на детско-юношескую аудиторию, спортивную школу, — добавил Алексей Брит. — Также на объекте будут проводиться физкультурные. Спортивные и массовые мероприятия.

В пресс-службе АИР редакции Infopro54 уточнили, что площадь объекта составит 4128 кв. м. Объем инвестиций — порядка 120 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске построят современную площадку для картинга.