У 40% клиентов пенсионного возраста есть вклад в банке

Если в целом вкладчики сегодня предпочитают инструменты на срок три месяца, то люди пенсионного возраста стремятся разместить сбережения на полгода: более 45% депозитов старшего поколения в банке ВТБ в этом году были открыты на шесть месяцев, чуть более четверти инвестировали на год, а краткосрочные инструменты выбирают порядка 13% таких клиентов. Средний «чек» — 954 тысячи рублей.

По статистике другого банка Группы ВТБ – РНКБ, люди пенсионного возраста предпочитают размещать средства в основном на год, а средняя сумма вклада составляет в среднем 568 тысяч рублей. С начала года объем средств на вкладах клиентов старшего поколения в РНКБ вырос до 55,58 млрд рублей.

Наряду со вкладами старшее поколение все активнее интересуется сберегательными инструментами, позволяющими гибко распоряжаться свободными средствами – в частности, накопительными счетами. В 2023 году средний «чек» по этому продукту в ВТБ держится на уровне около 219 тысяч рублей.

«Работа с пенсионерами – одно из важнейших направлений в ВТБ. Сегодня более 3 млн россиян старшего возраста доверяют свои финансовые вопросы ВТБ, при этом уже свыше 1,4 млн получают пенсию в нашем банке. В этом году пенсионеры активнее интересуются депозитами: общий размер средств, размещенных ими у нас, уже превышает 530 млрд рублей, что в 1,5 раза больше результата за январь-сентябрь 2022 года», – прокомментировала начальник управления «Старшее поколение» ВТБ Анна Нестерова.