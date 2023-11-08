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Срок комплексного развития территории Академгородка в Новосибирске будет увеличен до 2030 года

  • 08/11/2023, 11:39
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Срок комплексного развития территории Академгородка в Новосибирске будет увеличен до 2030 года
Мэрия внесет изменения в постановление о КРТ.

Мэрия Новосибирска продлит срок комплексного развития территории жилой застройки в границах ул. Российской, ул. Рубиновой, ул. Шатурской, ул. Гнесиных в Советском районе Новосибирска. Он продлен до 2030 года (вместо 2028 года). Проект внесения изменений в постановление подписал мэр Анатолий Локоть.

Кроме того, объем жилой застройки планируется увеличить в 1,5 раза — с 91 тыс. кв. м до 140 тыс. кв. м.

Еще одно изменение касается этажности жилых зданий:

— Предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» — 18 этажей, — говорится в проекте постановления.

Напомним, постановления о комплексном развитии территорий в Нижней зоне Академгородка были подписаны в январе 2023 года. Документами установлен предельный срок развития территории — до 2028 года. В конце августа мэрия Новосибирска объявила торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории. На торги были выставлены два участка. Один из них расположен в границах ул. Российской, ул. Рубиновой, ул. Шатурской, ул. Гнесиных в Советском районе площадью 36 402 кв. м (3,6 га). Второй участок, предложенный под комплексное развитие территории, находится в границах ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Рубиновой и по ул. Иванова. Его площадь — 41 053 кв. м (4,1 га). На их месте будут созданы дома высотой от 14 до 18 этажей с общей площадью в 193,6 тысяч кв. м.

На участках расположены 27 старых брусчатых двухэтажных домов, которые подлежат сносу. Кроме того, под снос попадают нежилые объекты.

В начале октября Федеральная антимонопольная служба отменила конкурс на право заключения договора о комплексном развитии территории в Нижней зоне Академгородка, а прокуратура внесла представление мэру с требованием устранить нарушения градостроительного законодательства. Позже стало известно, что жалобу подал один из застройщиков.

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев заявлял о том, что в ноябре мэрия Новосибирска объявит повторный аукцион по комплексному развитию территории в микрорайоне Щ в Академгородке. Муниципалитет не будет оспаривать в арбитражном суде претензии УФАС.

— Не все условия, которые мы заложили в конкурсную документацию, прошли проверку УФАС. Мы хотели ужесточить требования к инициаторам проекта. Нам в городе для расселения ветхого фонда и частного сектора, нужны организации, которые имеют в жилищном строительстве и на эскроу-счетах миллиарды. Это необходимо для оперативного расселения территорий, которые предоставляются под КРТ. К сожалению, поднять эту планку нам не удалось. Оспаривать не будем. Планируем продолжить консультации. Мы не хотим, чтобы наша пауза негативно повлияла на процесс подготовки к расселению ветхого фонда в городе, — говорил  он.

Ранее редакция сообщала, что в поселке Садовый под Новосибирском 14,7 га выделено под комплексное развитие.

Фото: freepik.com, freestockcenter

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : постановление недвижимость КРТ Комплексное развитие территории


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