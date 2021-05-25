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У 85% сибиряков — остеохондроз

  • 25/05/2021, 16:10
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Сидячий автомобильно-компьютерный образ жизни приводит к тому, что различные заболевания позвоночника сегодня стали массовым явлением.

—  К сожалению, большая часть населения сейчас ведет малоподвижный компьютерно-автомобильный образ жизни. В результате у 85% населения есть проблемы со спиной в большей или меньшей степени. Пик обращений с остеохондрозом традиционно приходится на осень и весну. Однако в межсезонье спрос также растет, — комментирует главный врач, мануальный терапевт, врач реабилитационной медицины ООО «Санаторий Парус-Резорт» (PARUS medical resort & SPA)  Денис Дьячков.

По его наблюдениям, чаще всего за помощью к специалистам санатория обращаются с острыми болями, когда человек уже промучился несколько месяцев, откладывая решение проблемы на потом. Но в последнее время растет количество тех, кто приходит раз в полгода — в качестве профилактики, чтобы не допускать новых обострений.

— Как правило, сознательность проявляют те, кто уже прошел все круги ада со своей спиной и не хочет новых обострений. Сейчас они предпочитают раз в полгода навестить массажиста, мануального терапевта или пройти курс лечения. Как это не банально звучит, но самое важное при лечении остеохондроза — это профилактика обострений, а не лечение рецидива, — подчеркивает Денис Дьячков.

Сегодня в санатории PARUS medical resort & SPA проводится лечение всевозможных заболеваний позвоночника (дорсопатии, грыжи, корешкового синдрома и т.д.) с помощью приведения в соответствие мышечно-костного аппарата. Для этого используется ручной массаж, мануальная терапия, бальнеотерапия (противоостеохондрозные ванны), специальные физиотерапевтические аппараты.

— Наша уникальность в том, что в санатории установлены физиоаппараты, которые в Новосибирской области представлены в единственном экземпляре, да и в других регионах России их можно по пальцам пересчитать. У нас, к примеру, есть оборудование для подводного вытяжения позвоночника: компьютеризированный аппарат, полностью контролирующий время работы и фракции, — говорит Денис Дьячков. — У нас установлены шесть английских аппаратов BTL — думаю, что такого количества специализированного оборудования нет ни на одной базе в РФ. В своей работе мы используем как классические наработки санаторно-курортной медицины, так и новые методы с доказанной эффективностью. Кроме того, большое внимание мы качеству подготовки наших специалистов.

Благодаря самому современному многофункциональному оборудованию эффективность лечения в PARUS medical resort & SPA составляет около 80%.

— Я веду статистику по пациентам и могу сказать, что 80% эффективности — это вполне обоснованный результат. Причем наши коллеги по рынку с меньшим уровнем оснащенности гордятся цифрами в 50%, а мы потом принимаем у себя их пациентов, — говорит собеседник Infopro54.

Курс лечения остеохондроза в PARUS medical resort & SPA составляет от 7 до 14 дней — в зависимости от масштаба проблем. От объема работы зависит и стоимость лечения. Амбулаторный курс в среднем обойдется в 20000 рублей, санаторно-курортное лечение с проживанием и питанием — от 39900 рублей.

— Для быстрого и качественного восстановления двигательной активности рекомендуется проходить реабилитацию в санатории, под контролем специалистов. К сожалению, современный ритм жизни выстроен так, что не все могут себе позволить выпасть из работы на две недели. Дело даже не в деньгах, самая главная роскошь сегодня — это время. Именно поэтому большая часть пациентов сейчас предпочитает проходить лечение амбулаторно. Благодаря современным аппаратам, которые установлены в нашем санатории и дают отличный результат, у нас есть возможность работать по ускоренной программе, — поясняет Денис Дьячков. — Конечно, для каждого пациента мы после лечения прорабатываем программу комплексной реабилитации, чтобы избежать повторения обострений.

Судя по программам, представленным на сайте санатория, сегодня в PARUS medical resort & SPA можно пройти реабилитацию позвоночника после травм, а также курсовое лечение различных заболеваний опорно-двигательного аппарата. Эти программы помогают вернуться к полноценной активной жизни.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

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Рекламный материалФото предоставлены PARUS medical resort&spa

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : санатории


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