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Тренд на микромобильность

  • 25/05/2021, 16:53
Автор: Марина Санькова
ecology
С наступлением тепла на улицах Новосибирска появились парковки с электросамокатами, которые можно взять в аренду.

Сергей Тиньков, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова:

Что представляет собой сегодня этот бизнес и сервис в России? Какие преимущества, недостатки и перспективы по сравнению с арендными велосипедами? И что может измениться уже завтра?

Еще три года назад при оценке интенсивности велосипедного движения, проводимой РЭУ им. Г.В. Плеханова, доля велосипедистов в общем потоке НТС составляла в среднем 76%. Если в 2019 году на рынке прокатных электросамокатов было 6–7 основных участников, то сейчас — 16–18. То есть за два года количество игроков выросло более чем в два раза.

Преимущества

Электросамокаты активно использует не только население, но и доставщики продукции. Сказывается общий тренд на отказ от топливных сегментов транспорта в пользу более экологичных электрических видов. Кроме того, технические характеристики топовых электросамокатов позволяют развивать скорость до 100 км/ч, а максимальная зафиксированная скорость велосипедиста при движении по прямой поверхности не превышает 51 км/ч. Кроме того, велосипедист вынужден прилагать усилия для обеспечения движения, при использовании электросамоката таких проблем нет. Электросамокаты значительно маневреннее, чем велосипеды, особенно при движении в плотном потоке людей. Они компактнее, поэтому с ними гораздо удобнее перемещаться в общественном транспорте.

Недостатки

Среди них обязанность компаний устанавливать парковочные станции (для велобайков — аналогично), необходимость замены батарей техническими службами, риски потери и порчи электросамокатов, высокие операционные издержки, необходимость в качественном программном обеспечении и его эффективной работе.

Большие скорости электросамокатов предполагают угрозу для здоровья пользователей (например, в случае неожиданного препятствия). Кроме того, в случае движения в плотном потоке пешеходов (таких же электросамокатов, других НТС либо по проезжей части) возникает риск ДТП и угроза для здоровья населения.

Поэтому важным вопросом становится развитие инфраструктуры для электросамокатов и других НТС, проработка интеграции средств микромобильности в транспортный и пешеходный потоки города, а также административной ответственности за различные правонарушения, в том числе ДТП с участием НТС. Минтранс РФ уже имеет ряд предложений в этом направлении, например, ограничение скорости движения средств микромобильности в пешеходном потоке до 20 км/ч и приоритет пешеходов при этом.

Проблемы защиты

Владельцы компаний, которые предоставляют электросамокаты в аренду, обеспокоены их защитой от вандализма и краж. Основная защита сегодня — это страхование или возмещение таких убытков за счет оборота. Кроме этого, электросамокаты оснащены трекерами, которые передают сигнал, и их легко можно обнаружить. Также сохранности способствует наличие камер в местах парковок для электросамокатов.

Что дальше?

Развитие проката электросамокатов в среднесрочной и долгосрочной перспективе может стать прибыльным вложением средств.

В 2019 году прогнозировался рост рынка микромобильности с 300 до 500 млрд долларов. Однако пандемия изменила приоритеты населения. Опрос, проведенный компанией McKinsey, показал, что от 9 до 12% респондентов при возвращении к доковидной жизни станут использовать микромобильные средства для перемещения. Это связано с тем, что при передвижении на электросамокате, например, риск заразиться меньше, чем в общественном транспорте.

Еще один рычаг развития рынка электросамокатов — это тарифы. Сегодня в силу большого спроса тарифы на аренду в отдельных случаях составляют 7–8 руб. за минуту, в то время как для создания эффекта массовости обоснованным является величина тарифа в 3–4 руб.

Однако стремительный рост популярности электросамоката как средства передвижения может негативно сказаться на развитии рынка прокатных транспортных средств. Причина заключается в том, что у населения увеличивается желание иметь такое мобильное средство в собственности. Его менее габаритные размеры по сравнению с велосипедом позволяют не испытывать обычных проблем, связанных с хранением транспорта дома.

Кроме того, негабаритный электросамокат можно взять с собой в офис, в любой общественный транспорт, убрать в багажник автомобиля, то есть использовать все время. Поэтому можно предположить некоторый бум на шеринговые электросамокаты по мере выхода из коронакризиса, затем — выход на определенный объем (плато) и сокращение спроса по мере приобретения населением электросамокатов в собственность. Шеринг, скорее всего, станет зональным и будет сконцентрирован в местах отдыха.

Материал из информационной рассылки РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Фото: pixabay.com автор: vjkombajn

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Электросамокат РЭУ им. Г.В. Плеханова микромобильность


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