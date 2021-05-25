«Умные часы» будут отслеживать, чтобы водители не засыпали за рулем

Изобретатели новосибирской компании ООО «Элрон» создали «умные часы» — устройство SleepControl, позволяющее контролировать состояние водителя и предотвратить засыпание за рулем. Генеральный директор компании Иван Лебедев — автор 12 патентов (5 из которых — патенты на изобретения).

— Идея устройства SleepControl пришла спонтанно, во время прохождения акселератора А:Старт в Академпарке, — цитирует Лебедева пресс-служба НГТУ.

SleepControl представляет собой часы, которые позволяют контролировать состояние водителя. Если возникает риск засыпания, то устройство сообщает об этом вибрацией, звуком, а в экстренных случаях — электровоздействием.

В дополнение к краткосрочному прогнозу по засыпанию водителя (несколько минут, что присутствует у некоторых других разработчиков) в компании Ивана Лебедева добавили среднесрочный прогноз (несколько десятков минут — чего нет у других разработчиков). Краткосрочный прогноз — на основе анализа кожно-гальванических реакций, среднесрочный — на основе анализа характеристик пульса.

В конце 2020 г. изобретение получило финансирование от Фонда содействия инновациям по гранту СТАРТ-1 на развитие проекта. В начале 2021 г. подана заявка на изобретение в Федеральный институт промышленной собственности, она находится на экспертизе по существу, во второй половине года ожидается получения патента.

Сейчас в компании работают над новым дизайном как самого устройства в виде часов, так и дополнительного блока, поставляемого для транспортных компаний: приемопередающего устройства для информирования диспетчеров о состоянии водителя.

В 2021 г. планируется выполнить пилотирование устройств и, возможно, ограниченный выход на рынок.