«Умные часы» будут отслеживать, чтобы водители не засыпали за рулем

Изобретатели новосибирской компании ООО «Элрон» создали «умные часы» — устройство SleepControl, позволяющее контролировать состояние водителя и предотвратить засыпание за рулем. Генеральный директор компании Иван Лебедев — автор 12 патентов (5 из которых — патенты на изобретения).
— Идея устройства SleepControl пришла спонтанно, во время прохождения акселератора А:Старт в Академпарке, — цитирует Лебедева пресс-служба НГТУ.
SleepControl представляет собой часы, которые позволяют контролировать состояние водителя. Если возникает риск засыпания, то устройство сообщает об этом вибрацией, звуком, а в экстренных случаях — электровоздействием.
В дополнение к краткосрочному прогнозу по засыпанию водителя (несколько минут, что присутствует у некоторых других разработчиков) в компании Ивана Лебедева добавили среднесрочный прогноз (несколько десятков минут — чего нет у других разработчиков). Краткосрочный прогноз — на основе анализа кожно-гальванических реакций, среднесрочный — на основе анализа характеристик пульса.
В конце 2020 г. изобретение получило финансирование от Фонда содействия инновациям по гранту СТАРТ-1 на развитие проекта. В начале 2021 г. подана заявка на изобретение в Федеральный институт промышленной собственности, она находится на экспертизе по существу, во второй половине года ожидается получения патента.
Сейчас в компании работают над новым дизайном как самого устройства в виде часов, так и дополнительного блока, поставляемого для транспортных компаний: приемопередающего устройства для информирования диспетчеров о состоянии водителя.
В 2021 г. планируется выполнить пилотирование устройств и, возможно, ограниченный выход на рынок.
— Наша основная задача, — говорит изобретатель, — обеспечить частных водителей и транспортные компании возможностью объективного контроля, повысив тем самым безопасность на наших дорогах.
Фото предоставлено Управлением информационной политики НГТУ
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