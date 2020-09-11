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Зоопарк единороссов, добавка к электорату и псевдоскупка голосов

С чем участники выборной кампании подошли к ее финишу.
  • 11/09/2020, 17:40
Автор: Евгения Серёгина
Зоопарк единороссов, добавка к электорату и псевдоскупка голосов

«УГ»

Данная аббревиатура, которую интернет-пользователи расшифровывают не совсем приличным образом, приобрела новый смысл и стала означать не что иное, как «умное голосование». По замыслу его инициаторов  оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020», избирателю, не желающему голосовать на выборах за представителя «Единой России», но не определившемуся с выбором, предлагается наиболее приемлемая, с точки зрения членов коалиции, фигура. Если это не представитель самой коалиции, то кто-то из других политических партий. Примечательно, что, несмотря на изначальное заявление о противостоянии не только с «Единой России», но и с КПРФ (как с партиями власти) в областном центре, тем не менее в списках «УГ» оказались 16 коммунистов, претендующих на мандат заксобрания, и 1 кандидат от КПРФ в депутаты горсовета Новосибирска.

Однако не всем представителям КПРФ такая добавка к ядерному электорату пришлась по душе.

 Если мои избиратели Центрального района узнают, что меня поддержала ваша «Коалиция 2020», они просто перестанут меня уважать, а мне этого очень не хочется,  обратился Агеенко на своей странице в соцсети к представителям коалиции.  Вот вам мое мнение: лучше проиграть выборы, чем быть поддержанным вами. Так что прошу вас убрать мою фамилию из вашего списка «УГ» (так будет лучше). В противном случае я просто буду считать это обычной провокацией от Навального. Еще раз прошу: уберите мою фамилию из вашего списка, я в такой «поддержке» не нуждаюсь. Тем более что вы в большей степени на городских округах боретесь (выступаете) против коммунистов.

Позднее о неприятии коммунистов в списке «Умного голосования» официально заявили и в обкоме КПРФ.

 С одной стороны, так называемая «Коалиция 2020» объявила крестовый поход против кандидатов-коммунистов, против мэра нашего города Анатолия Евгеньевича Локтя,  передает сайт реготделения партии позицию обкома.  С другой — навальнисты записали в свои списки некоторых кандидатов от КПРФ. Искать такой поддержки  удел слабых. Мы уверены в своих силах. Мы отказываемся от поддержки так называемого «Умного голосования».

При этом стоит отметить, что, в отличие от Агеенко, избранного на территории традиционно коммунистического центра Новосибирска, его коллеги, оказавшиеся в списке «Умного голосования» в районах Новосибирской области, такой электоральной поддержки, судя по итогам выборов заксобрания пятилетней давности, не имеют.

Помимо коммунистов, в списке «Умного голосования» на выборах в заксобрание в числе 38 кандидатов оказались 4 справороссов, 11 либерал-демократов, 5 «родинцев» и 2 самовыдвиженца. В «умном» списке горсовета 37 человек составили самовыдвиженцы, большинство из них представляет коалицию «Новосибирск 2020». Также в списке присутствуют 4 либерал-демократов, 7 справороссов и по 1 представителю коммунистов, «родинцев» и «Зеленых».

Медведи, ежики и бюджетные пролеты

Что касается «партии власти» в области, то на протяжении последней предвыборной лидер единороссовского списка, губернатор Андрей Травников продолжал работать в районах области в сопровождении как действующих депутатов-единороссов, так и претендующих на мандат новичков от партии. Традиционно это все сопровождалось отчетами о проделанной работе и планах на будущее, что отражалось не только в официальных СМИ, но и официальных релизах регионального правительства.

Впрочем, не обошлось без скандалов, связанных с партией власти. На опубликованном общественником Евгением Митрофановым видео замглавы администрации Новосибирского района Сергей Шелепанов, собрав посреди улицы районных чиновников, требует от них голосования за кандидата-единоросса.

 Как представитель бизнеса ответственного он будет помогать и финансово, и организационно, поэтому голосуйте за Щапова,  заявил замглавы.  Не за Свириденко, у него своя территория есть. Он тоже человек команды «Единой России», но забыл повесить ярлык «Единой России», он стесняется этой партии. Ваш  вот он стоит (показывает на Щапова). Скажите своим друзьям: нужно избрать его… Сюда нужен свой, и вы голосуйте за своего, не отдавайте голоса куда попало, не разменивайте свою власть на всяких маленьких представителей. Есть в лесу медведь, есть ежик, вечно вонючий, колючий, недовольный, но он всего-навсего ежик. Даже если он говорит правду, его не слушают.

Затем чиновник расширил курс политинформации для подчиненных, обозначив предпочтительные для администрации персоны не только районного, но и областного уровня.

 Есть 5 бюллетеней: Гришунин, губернатор, в большом бюллетене — Щапов, «Единая Россия», чтобы был комплект такой же команды, как у губернатора в районе,  заявил Шелепанов чиновникам.  У нас за 5 лет совет депутатов был сформирован разноплановый из других партий, мы не могли собрать бюджетную комиссию, ни разу за 5 лет не собрали. Вот соберутся 3 (Депутата от «Единой России». — Ред.) — и принять бюджет не можем. Быстро деньги пришли, быстро распределить их не в состоянии  забирают обратно. Этот процесс происходит оттого, что нет команды.

Во все тяжкие

Что касается городской «партии власти» — КПРФ, то можно было бы сказать, что она ведет себя скромнее оппонентов. Однако буквально во время подготовки материала из штабов сразу нескольких кандидатов на территории уже неоднократно оскандалившегося Заельцовского района поступила информация о провокациях со стороны представителей КПРФ. В частности, как следует из видео с избирательного участка, предоставленного кандидатом в горсовет от партии «Зеленые» Игорем Украинцевым, несколько женщин, находясь в кабинке для голосования, громко произносят его фамилию, намекая, что с его стороны идет подкуп. Одна из них снимает происходящее на телефон. Тем же занят и наблюдатель от КПРФ, а также «удачно» появившийся на участке в этот момент кандидат от КПРФ Вадим Канунников.

 Мы сейчас как раз находимся здесь и видим, что против нас специально устраивают провокации,  сообщил редакции Украинцев.  Женщины специально громко произносили мою фамилию. Но при этом они меня не узнают, хотя я сейчас стою перед ними. Сейчас работаем по пресечению этой откровенной провокации в нашу сторону. Больше чем уверен, что, произнося мою фамилию, как их проинструктировали, они ставят «галочки» за Жирнова и Канунникова.

В КПРФ скупку голосов также пытаются приписывать и кандидату в заксобрание, председателю совета директоров ГК «Стрижи», действующему депутату Илье Полякову, участвующему в выборах в качестве самовыдвиженца.

 Рядом с участком №1572 поймали нескольких женщин, предлагающих проголосовать за олигарха-застройщика Илью Полякова и лидера «Зеленых» Игоря Украинцева,  сообщают в КПРФ.  Они предлагают заплатить по 500 рублей за голос, сами скупщицы могли заработать больше  цена оплаты зависела от количества приведенных. Коммунистам удалось снять на видео разговор со скупщицами, которые не стали скрывать своих намерений. Одна из них, Алена Себелева, рассказала, что к ним уже подъезжал Украинцев, чтобы поинтересоваться успехами подкупа.

В штабе Ильи Полякова считают, что происходящее на участке инициировано самими представителями КПРФ.

 Сообщения коммунистов о покупке голосов больше всего похожи на самодельные фейки, цель — посеять сомнения в результатах выборов, которые вряд ли будут приятными для КПРФ,  говорит Илья Поляков в комментарии редакции.  Мы заинтересованы в том, чтобы максимально открыто и подробно расследовать каждый инцидент, поэтому надеемся, что представители КПРФ поставили полицию и избирательные комиссии в известность о происшествиях прежде, чем писать об этом в соцсети. Иначе это выглядит как их обычная информационная провокация, каких, скорее всего, будет еще много в дни голосования

В том же Заельцовском районе ранее получила продолжение и выбившаяся еще в начале кампании из общей колеи скандальная история со спойлером кандидата в заксобрание на округе №22. Экс-спойлер Алексей Поляков обратился в суд с исковым требованием расторгнуть договор со своим «работодателем»  помощником другого кандидата — депутата заксобрания и советника мэра Андрея Жирнова. Напомним, несмотря на то, что договор был заключен с помощником, сторона истца намерена привлечь самого Жирнова к судебному процессу, так как, по ее мнению, помощник вряд ли действовал по собственной инициативе.

Еще одна судебная история связана со снятием с выборов кандидата от коалиции «Новосибирск 2020» Даниила Маркелова, зарегистрированного как самовыдвиженец. Несмотря на то, что официально за иском стоит другой малоизвестный самовыдвиженец-студент, по мнению Маркелова, «ветер дует» со стороны его основного противника  действующего депутата-единоросса.

Что почем?

Под занавес агиткампании стало известно, сколько средств на нее потратили кандидаты. Сразу стоит отметить, что у большинства суммы относительно скромные, менее миллиона рублей, а у некоторых и вовсе исчисляются в лучшем случае десятками тысяч. Однако на выборах отметились и миллионеры. Суммы более миллиона рублей поступили на счета 18 кандидатов. Абсолютным лидером по поступлениям стала кандидат по округу №47 в Советском районе, директор гимназии «Горностай», депутат Ирина Путинцева («Единая Россия»), на счет которой поступили 4,6 млн рублей. Второе место, также в Советском районе, но на округе №45, — у депутата горсовета Натальи Пинус (самовыдвижение), у нее на счету 2,5 млн рублей. Тройку лидеров с суммой поступлений в 2,2 млн замыкает на округе №31 в Ленинском районе директор по развитию ООО «КПД-Газстрой – Инвест», депутат горсовета Кирилл Покровский («Единая Россия»). Поступления более миллиона рублей на счетах таких кандидатов, как фельдшер клинико-диагностической поликлиники №27, депутат горсовета Владислав Люмин (округ №9, Заельцовский район, «Единая Россия»), директор по строительству ООО «Альянс» Степан Сафонкин (№12, Заельцовский, самовыдвижение), спортсмен Михаил Алоян (там же, самовыдвижение), помощник депутата Госдумы Игорь Атякшев (№16, Калининский, «Единая Россия»), воспитатель детсада №383 Надежда Смирнова (№17, Калининский, «Единая Россия»), директор по социальному развитию АО «Новосибирский патронный завод», депутат горсовета Александр Тарасов (№19, Кировский, «Единая Россия»), президент фонда социальных инициатив «Общее дело», депутат горсовета Дмитрий Колпаков (№23, Кировский, «Единая Россия»), депутат горсовета Сергей Трубников (№24, Кировский, «Единая Россия»), директор ООО «МераТех» Денис Кулинич (№29, Ленинский, «Единая Россия»), генеральный директор ООО «ВИРА», депутат горсовета Александр Савельев (№33, Ленинский, самовыдвижение), помощник депутата горсовета Лилия Гончарова (№34, Ленинский, самовыдвижение), зампредседателя комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Титаренко (№37, Октябрьский, «Единая Россия»), директор Новосибирского филиала ФГУП «Микрохирургия глаза», депутат горсовета Валерий Черных (№39, Октябрьский, «Единая Россия») и директор МУП «ИМИ», депутат горсовета Сергей Бондаренко (№50, Центральный «Единая Россия»).

Фото pixabay — DanielAlon 

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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

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Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

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Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

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Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

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Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

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Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

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Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

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Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

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Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

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Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

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Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

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Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

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Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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