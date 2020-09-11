Зоопарк единороссов, добавка к электорату и псевдоскупка голосов

«УГ»

Данная аббревиатура, которую интернет-пользователи расшифровывают не совсем приличным образом, приобрела новый смысл и стала означать не что иное, как «умное голосование». По замыслу его инициаторов — оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020», избирателю, не желающему голосовать на выборах за представителя «Единой России», но не определившемуся с выбором, предлагается наиболее приемлемая, с точки зрения членов коалиции, фигура. Если это не представитель самой коалиции, то кто-то из других политических партий. Примечательно, что, несмотря на изначальное заявление о противостоянии не только с «Единой России», но и с КПРФ (как с партиями власти) в областном центре, тем не менее в списках «УГ» оказались 16 коммунистов, претендующих на мандат заксобрания, и 1 кандидат от КПРФ в депутаты горсовета Новосибирска.

Однако не всем представителям КПРФ такая добавка к ядерному электорату пришлась по душе.

— Если мои избиратели Центрального района узнают, что меня поддержала ваша «Коалиция 2020», они просто перестанут меня уважать, а мне этого очень не хочется, — обратился Агеенко на своей странице в соцсети к представителям коалиции. — Вот вам мое мнение: лучше проиграть выборы, чем быть поддержанным вами. Так что прошу вас убрать мою фамилию из вашего списка «УГ» (так будет лучше). В противном случае я просто буду считать это обычной провокацией от Навального. Еще раз прошу: уберите мою фамилию из вашего списка, я в такой «поддержке» не нуждаюсь. Тем более что вы в большей степени на городских округах боретесь (выступаете) против коммунистов.

Позднее о неприятии коммунистов в списке «Умного голосования» официально заявили и в обкоме КПРФ.

— С одной стороны, так называемая «Коалиция 2020» объявила крестовый поход против кандидатов-коммунистов, против мэра нашего города Анатолия Евгеньевича Локтя, — передает сайт реготделения партии позицию обкома. — С другой — навальнисты записали в свои списки некоторых кандидатов от КПРФ. Искать такой поддержки — удел слабых. Мы уверены в своих силах. Мы отказываемся от поддержки так называемого «Умного голосования».

При этом стоит отметить, что, в отличие от Агеенко, избранного на территории традиционно коммунистического центра Новосибирска, его коллеги, оказавшиеся в списке «Умного голосования» в районах Новосибирской области, такой электоральной поддержки, судя по итогам выборов заксобрания пятилетней давности, не имеют.

Помимо коммунистов, в списке «Умного голосования» на выборах в заксобрание в числе 38 кандидатов оказались 4 справороссов, 11 либерал-демократов, 5 «родинцев» и 2 самовыдвиженца. В «умном» списке горсовета 37 человек составили самовыдвиженцы, большинство из них представляет коалицию «Новосибирск 2020». Также в списке присутствуют 4 либерал-демократов, 7 справороссов и по 1 представителю коммунистов, «родинцев» и «Зеленых».

Медведи, ежики и бюджетные пролеты

Что касается «партии власти» в области, то на протяжении последней предвыборной лидер единороссовского списка, губернатор Андрей Травников продолжал работать в районах области в сопровождении как действующих депутатов-единороссов, так и претендующих на мандат новичков от партии. Традиционно это все сопровождалось отчетами о проделанной работе и планах на будущее, что отражалось не только в официальных СМИ, но и официальных релизах регионального правительства.

Впрочем, не обошлось без скандалов, связанных с партией власти. На опубликованном общественником Евгением Митрофановым видео замглавы администрации Новосибирского района Сергей Шелепанов, собрав посреди улицы районных чиновников, требует от них голосования за кандидата-единоросса.

— Как представитель бизнеса ответственного он будет помогать и финансово, и организационно, поэтому голосуйте за Щапова, — заявил замглавы. — Не за Свириденко, у него своя территория есть. Он тоже человек команды «Единой России», но забыл повесить ярлык «Единой России», он стесняется этой партии. Ваш — вот он стоит (показывает на Щапова). Скажите своим друзьям: нужно избрать его… Сюда нужен свой, и вы голосуйте за своего, не отдавайте голоса куда попало, не разменивайте свою власть на всяких маленьких представителей. Есть в лесу медведь, есть ежик, вечно вонючий, колючий, недовольный, но он всего-навсего ежик. Даже если он говорит правду, его не слушают.

Затем чиновник расширил курс политинформации для подчиненных, обозначив предпочтительные для администрации персоны не только районного, но и областного уровня.

— Есть 5 бюллетеней: Гришунин, губернатор, в большом бюллетене — Щапов, «Единая Россия», чтобы был комплект такой же команды, как у губернатора в районе, — заявил Шелепанов чиновникам. — У нас за 5 лет совет депутатов был сформирован разноплановый из других партий, мы не могли собрать бюджетную комиссию, ни разу за 5 лет не собрали. Вот соберутся 3 (Депутата от «Единой России». — Ред.) — и принять бюджет не можем. Быстро деньги пришли, быстро распределить их не в состоянии — забирают обратно. Этот процесс происходит оттого, что нет команды.

Во все тяжкие

Что касается городской «партии власти» — КПРФ, то можно было бы сказать, что она ведет себя скромнее оппонентов. Однако буквально во время подготовки материала из штабов сразу нескольких кандидатов на территории уже неоднократно оскандалившегося Заельцовского района поступила информация о провокациях со стороны представителей КПРФ. В частности, как следует из видео с избирательного участка, предоставленного кандидатом в горсовет от партии «Зеленые» Игорем Украинцевым, несколько женщин, находясь в кабинке для голосования, громко произносят его фамилию, намекая, что с его стороны идет подкуп. Одна из них снимает происходящее на телефон. Тем же занят и наблюдатель от КПРФ, а также «удачно» появившийся на участке в этот момент кандидат от КПРФ Вадим Канунников.

— Мы сейчас как раз находимся здесь и видим, что против нас специально устраивают провокации, — сообщил редакции Украинцев. — Женщины специально громко произносили мою фамилию. Но при этом они меня не узнают, хотя я сейчас стою перед ними. Сейчас работаем по пресечению этой откровенной провокации в нашу сторону. Больше чем уверен, что, произнося мою фамилию, как их проинструктировали, они ставят «галочки» за Жирнова и Канунникова.

В КПРФ скупку голосов также пытаются приписывать и кандидату в заксобрание, председателю совета директоров ГК «Стрижи», действующему депутату Илье Полякову, участвующему в выборах в качестве самовыдвиженца.

— Рядом с участком №1572 поймали нескольких женщин, предлагающих проголосовать за олигарха-застройщика Илью Полякова и лидера «Зеленых» Игоря Украинцева, — сообщают в КПРФ. — Они предлагают заплатить по 500 рублей за голос, сами скупщицы могли заработать больше — цена оплаты зависела от количества приведенных. Коммунистам удалось снять на видео разговор со скупщицами, которые не стали скрывать своих намерений. Одна из них, Алена Себелева, рассказала, что к ним уже подъезжал Украинцев, чтобы поинтересоваться успехами подкупа.

В штабе Ильи Полякова считают, что происходящее на участке инициировано самими представителями КПРФ.

— Сообщения коммунистов о покупке голосов больше всего похожи на самодельные фейки, цель — посеять сомнения в результатах выборов, которые вряд ли будут приятными для КПРФ, — говорит Илья Поляков в комментарии редакции. — Мы заинтересованы в том, чтобы максимально открыто и подробно расследовать каждый инцидент, поэтому надеемся, что представители КПРФ поставили полицию и избирательные комиссии в известность о происшествиях прежде, чем писать об этом в соцсети. Иначе это выглядит как их обычная информационная провокация, каких, скорее всего, будет еще много в дни голосования

В том же Заельцовском районе ранее получила продолжение и выбившаяся еще в начале кампании из общей колеи скандальная история со спойлером кандидата в заксобрание на округе №22. Экс-спойлер Алексей Поляков обратился в суд с исковым требованием расторгнуть договор со своим «работодателем» — помощником другого кандидата — депутата заксобрания и советника мэра Андрея Жирнова. Напомним, несмотря на то, что договор был заключен с помощником, сторона истца намерена привлечь самого Жирнова к судебному процессу, так как, по ее мнению, помощник вряд ли действовал по собственной инициативе.

Еще одна судебная история связана со снятием с выборов кандидата от коалиции «Новосибирск 2020» Даниила Маркелова, зарегистрированного как самовыдвиженец. Несмотря на то, что официально за иском стоит другой малоизвестный самовыдвиженец-студент, по мнению Маркелова, «ветер дует» со стороны его основного противника — действующего депутата-единоросса.

Что почем?

Под занавес агиткампании стало известно, сколько средств на нее потратили кандидаты. Сразу стоит отметить, что у большинства суммы относительно скромные, менее миллиона рублей, а у некоторых и вовсе исчисляются в лучшем случае десятками тысяч. Однако на выборах отметились и миллионеры. Суммы более миллиона рублей поступили на счета 18 кандидатов. Абсолютным лидером по поступлениям стала кандидат по округу №47 в Советском районе, директор гимназии «Горностай», депутат Ирина Путинцева («Единая Россия»), на счет которой поступили 4,6 млн рублей. Второе место, также в Советском районе, но на округе №45, — у депутата горсовета Натальи Пинус (самовыдвижение), у нее на счету 2,5 млн рублей. Тройку лидеров с суммой поступлений в 2,2 млн замыкает на округе №31 в Ленинском районе директор по развитию ООО «КПД-Газстрой – Инвест», депутат горсовета Кирилл Покровский («Единая Россия»). Поступления более миллиона рублей на счетах таких кандидатов, как фельдшер клинико-диагностической поликлиники №27, депутат горсовета Владислав Люмин (округ №9, Заельцовский район, «Единая Россия»), директор по строительству ООО «Альянс» Степан Сафонкин (№12, Заельцовский, самовыдвижение), спортсмен Михаил Алоян (там же, самовыдвижение), помощник депутата Госдумы Игорь Атякшев (№16, Калининский, «Единая Россия»), воспитатель детсада №383 Надежда Смирнова (№17, Калининский, «Единая Россия»), директор по социальному развитию АО «Новосибирский патронный завод», депутат горсовета Александр Тарасов (№19, Кировский, «Единая Россия»), президент фонда социальных инициатив «Общее дело», депутат горсовета Дмитрий Колпаков (№23, Кировский, «Единая Россия»), депутат горсовета Сергей Трубников (№24, Кировский, «Единая Россия»), директор ООО «МераТех» Денис Кулинич (№29, Ленинский, «Единая Россия»), генеральный директор ООО «ВИРА», депутат горсовета Александр Савельев (№33, Ленинский, самовыдвижение), помощник депутата горсовета Лилия Гончарова (№34, Ленинский, самовыдвижение), зампредседателя комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Титаренко (№37, Октябрьский, «Единая Россия»), директор Новосибирского филиала ФГУП «Микрохирургия глаза», депутат горсовета Валерий Черных (№39, Октябрьский, «Единая Россия») и директор МУП «ИМИ», депутат горсовета Сергей Бондаренко (№50, Центральный «Единая Россия»).

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