У государственных и муниципальных заказчиков воспитают патриотизм

Органы власти в Новосибирской области неохотно закупают продукцию и услуги у отечественных компаний. Даже несмотря на то, что увеличение минимальной доли отечественной продукции при государственных и муниципальных заказах прописано в федеральном законодательстве (44-ФЗ и 223-ФЗ). Об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сообщила начальник контрольного управления правительства Светлана Шарпф.

Согласно представленным чиновницей данным, органы власти региона вроде бы увеличили объем закупок по 44-ФЗ (постановление правительства РФ № 2014). Однако, по итогам первого квартала 2021 года, в «зеленую зону» закупок отечественной продукции (от 90 до 100%) вошло только одно министерство области — Минздрав (95%). По итогам первого полугодия, в «зеленую зону» попали несколько ведомств: Министерство промышленности и торговли, Управление ветеринарии, Управление делами губернатора и правительства области. Доля отечественных закупок по каждому их них составила 100%. Минздрав при этом из «зеленой» переместился в «желтую зону» (50-89%), показав долю отечественных закупок в 89%. В эту же зону, кроме Минтруда (52%), по итогам полугодия вошли Министерство транспорта и дорожного хозяйства (73%) и Министерство образования (52%).

Большинство органов власти регионального уровня продолжают оставаться в «синей зоне»: вообще не осуществляют закупки у местных производителей.

В разрезе органов местного самоуправления интерес к закупкам у местных производителей побольше. По итогам первого квартала в «зеленую зону» входили два района — Сузунский и Чановский. По итогам первого полугодия — Бердск, Баганский, Коченевский, Купинский, Кыштовский, Маслянинский, Татарский (100%), Карасукский, Колыванский (97%), Искитимский, Ордынский (96%), Чистоозерный (95%), Новосибирский (94%) районы, а также Новосибирск (91%), Черепановский (91%) и Куйбышевский (90%) районы. «Желтая зона» с шести районов в первом квартале — Карасукского (71%), Новосибирского (98%), перешедших впоследствии в «зеленую», дополнилась городом Обь (84%) и Мошковским (88%), Болотнинским (83%), Тогучинским (80%), Кочковским (67%), Краснозерским (54%) и Барабинским (51%) районами.

Ситуация с закупками по постановлению правительства РФ №2013 в рамках 223-ФЗ — схожая. Количество закупок и осуществляющих их органов власти увеличилось. Однако среднее значение снизилось. Только треть органов местного самоуправления смогла качественно выполнить все показатели.

— У нас есть те органы власти и местного самоуправления, у которых не осуществляется качественная работа по 223-ФЗ, — говорит Шарпф. — В связи с этим нагрузка по достижению общего уровня соблюдения минимальной доли ложится на всех остальных.

В качестве основных причин невыполнения требований федерального законодательства в региональном правительстве, со ссылкой на заказчиков, называют несоответствие технических характеристик предлагаемых товаров потребностям заказчика, а также отсутствие заявок от поставщиков российских товаров.

— Возникает ситуация, когда у поставщиков товар предлагается как российский, но из-за отсутствия специальных документов заказчик обязан признать товар иностранным, — называет Шарпф еще одну причину. — Контрольное управление сформировало алгоритм действий по достижению квот, предложения по усовершенствованию 44-ФЗ и 223-ФЗ. Для решения поставленной задачи очень важны закупки каждого заказчика. Поэтому прошу формировать патриотическое настроение у заказчиков, ориентировать не только на минимальное выполнение закупки, но и на преимущественно отечественную продукцию.

По информации правительства Новосибирской области, минимальная доля отечественной продукции в закупках органов государственной власти в рамках 44-ФЗ по итогам первого квартала сократилась с 93 до 85% по итогам полугодия, в рамках ФЗ-223 — с 79 до 59%, в органах местного самоуправления — с 93 до 85% и с 79 до 59% соответственно.