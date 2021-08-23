«Спортивные» контракты выполнены полностью

В настоящее время монтируется последний комплект эскалаторов будущей станции метро «Спортивная». Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области сообщил мэр областного центра Анатолий Локоть.

— Поставлен последний комплект из трех эскалаторов, — говорит глава города. — Они в монтаже. Таким образом контракты по поставке на 100% выполнены. Работы ведутся в соответствии с графиком.

Как уже сообщалось ранее, обкатка эскалаторов на новой станции запланирована в октябре текущего года.

По информации пресс-службы мэрии Новосибирска и заказчика работ — муниципального предприятия «МетроМир», общая готовность новой станции метрополитена превышает 50%. Все работы муниципалитет планирует завершить летом следующего года.

Напомним, что, согласно ранее озвученным планам мэрии Новосибирска, строительство станции «Спортивной» должно дать старт работам по дальнейшему развитию новосибирского метрополитена. В частности, в рамках этих работ предполагалось строительство до 2030 года шести новых станций метрополитена, продолжающих Дзержинскую и Ленинскую линии. Годом ранее в мэрии озвучивали планы по строительству на Дзержинской линии станций «Молодежная», «Гусинобродская» и «Автовокзал». Ленинская линия на левом берегу предполагает станции «Площадь Станиславского» и «Троллейную». На правом берегу линию предполагалось протянуть до старого аэропорта.

Однако даже стартовая точка данного проекта в виде «Спортивной», как показала история ее строительства, начала сбоить еще на самом нулевом цикле — этапе подготовки проектно-сметной документации, которую Главгосэкспертиза приняла не с первого раза. История с подготовкой документации повторилась и по другим перспективным станциям. Так, в начале июля в мэрии сообщали о том, что документация по ним готова и находится в экспертизе. Однако, как впоследствии выяснилось, в экспертизе находилась только часть документов, касающихся достройки второго туннеля станции «Золотая нива», документация по остальным станциям была в процессе подготовки. В результате работы по подготовке документов по новосибирскому метро взял под контроль губернатор Новосибирской области.