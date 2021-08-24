Сравнение Toyota Corolla и Hyundai Elantra

Toyota Corolla

Corolla была и остается лидером продаж автомобилей Toуota в своем сегменте на протяжении долгих лет. Новая модель понравится всем, кому нужен безопасный, надежный и экономичный седан. Автомобиль приобрел смелый экстерьер, улучшенную систему управления, полный набор систем безопасности и подключенных технологий.

Благодаря спортивному силуэту и объемным крыльям автомобиль смотрится выразительно. Салон Toyota Corolla выполнен в традиционном стиле минимализма. Седан сконструирован на платформе TNGA, обеспечивающей улучшенные ходовые и эксплуатационные характеристики. Предлагается переднеприводная Corolla с бензиновым двигателем объемом 1,6 л в 6 комплектациях. Максимальное оснащение и функционал представлены в топовых комплектациях «Престиж» и «Престиж Safety».

Hyundai Elantra

Динамичный силуэт компактного седана подчеркивают светодиодные фары, брутальная решетка радиатора, наружная подсветка дверных ручек и стильные колесные диски. Несмотря на покатую крышу, пространства для пассажиров достаточно. Вместительный, комфортный и продуманный до мелочей салон позволит получить максимум удовольствия от вождения. Предлагается Hyundai Elantra с бензиновыми моторами объемом 1,6 л (128 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.). Базовый 2,0-литровый двигатель обеспечивает достаточную мощность, чтобы держать Elantra в стабильном движении и уверенно маневрировать на дороге.

Краткие сравнительные характеристики моделей

И Corolla, и Elantra рассчитаны на размещение пяти пассажиров, но Corolla справляется с этим лучше. У нее более комфортные передние сиденья, чем у Elantra.

На оба автомобиля устанавливаются бензиновые двигатели объемом 1,6 л. Даже автомобиль с пробегом отличается оптимальной эффективностью и топливной экономичностью.

Когда-то эксклюзивные технологии безопасности теперь становятся стандартом даже для компактных автомобилей, таких как Corolla и Elantra. В базовую комплектацию Corolla входит Toyota Safety Sense 2.0, в то время как у Elantra ограниченный функционал безопасности.

Компактные автомобили − практичный вариант для водителей, которым важна топливная экономичность без потери мощности. Новая Corolla лидирует в ключевых категориях, таких как стандартная безопасность и техническое оснащение, и отвечает основным критериям семейного авто.