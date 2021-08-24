Сравнение Toyota Corolla и Hyundai Elantra

Corolla была и остается лидером продаж автомобилей Toуota в своем сегменте на протяжении долгих лет. Новая модель понравится всем, кому нужен безопасный, надежный и экономичный седан. Автомобиль приобрел смелый экстерьер, улучшенную систему управления, полный набор систем безопасности и подключенных технологий.
Благодаря спортивному силуэту и объемным крыльям автомобиль смотрится выразительно. Салон Toyota Corolla выполнен в традиционном стиле минимализма. Седан сконструирован на платформе TNGA, обеспечивающей улучшенные ходовые и эксплуатационные характеристики. Предлагается переднеприводная Corolla с бензиновым двигателем объемом 1,6 л в 6 комплектациях. Максимальное оснащение и функционал представлены в топовых комплектациях «Престиж» и «Престиж Safety».
Динамичный силуэт компактного седана подчеркивают светодиодные фары, брутальная решетка радиатора, наружная подсветка дверных ручек и стильные колесные диски. Несмотря на покатую крышу, пространства для пассажиров достаточно. Вместительный, комфортный и продуманный до мелочей салон позволит получить максимум удовольствия от вождения. Предлагается Hyundai Elantra с бензиновыми моторами объемом 1,6 л (128 л. с.) и 2,0 л (150 л. с.). Базовый 2,0-литровый двигатель обеспечивает достаточную мощность, чтобы держать Elantra в стабильном движении и уверенно маневрировать на дороге.
Компактные автомобили − практичный вариант для водителей, которым важна топливная экономичность без потери мощности. Новая Corolla лидирует в ключевых категориях, таких как стандартная безопасность и техническое оснащение, и отвечает основным критериям семейного авто.
Фото предоставлены рекламодателем
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