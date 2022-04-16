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У криптовалюты туманные перспективы

  • 16/04/2022, 16:46
новости Новосибирска
Эксперты объяснили почему она не станет «ключиком» для закрытых границ.

Аналитики «Финама» изучили перспективы криптовалют на фоне введения санкций против России. Эксперты считают, что частичная легализация криптовалют возможна, однако их перспективы выглядят туманно из-за высоких рисков и спорной репутации как части теневого сектора экономики.

Россия, попав под самые жесткие санкции в истории, оказалась заблокирована от внешнего мира. Полный контроль за выводом средств за рубеж побудил россиян к рассмотрению криптовалюты как альтернативы для хранения сбережений и переводов в другие страны. Можно предположить, что подобный сценарий предполагался ЦБ РФ и Минфином, поэтому еще в конце 2021 года они заговорили о запрете криптовалют, а сейчас — о тщательном регулировании.

Несмотря на заявления о том, что криптовалюты нельзя использовать для обхода санкций, частично это все еще возможно, хоть риски и стали заметно выше. Так, некоторые крупные платформы и криптобиржи заблокировали счета пользователей из России, однако все еще остается вариант peer-to-peer покупки и продажи, который гораздо тяжелее заблокировать. Этот вариант подразумевает покупку и продажу валюты напрямую от одного человека другому, в обход популярных платформ. Все это дает криптовалютам дополнительное преимущество перед фиатными деньгами. Здесь стоит отметить, что разговор идет не про популярные, но волатильные валюты вроде биткойна или эфира, а про так называемые стейблкойны, которые по факту являются аналогом существующих мировых валют и куда более надежны и менее волатильны, что делает их отличным вариантом для обхода ряда запретов на покупку иностранной валюты или вывоз наличных за границу.

Если говорить о криптовалюте как о средстве платежа, стоит отметить, что токены — не самый стабильный способ оплаты, если мы говорим не о стейблкоинах. Одновременно блокчейн обеспечивает ряд преимуществ, в первую очередь связанных с безопасностью платежей и их скоростью, так как любая трансакция будет иметь уникальный идентификатор и может быть легко отслеживаема. Это в целом нивелирует и аргумент ЦБ РФ об отсутствии контроля за транзакциями и безопасностью.

Однако при использовании криптовалют, безусловно, возникают и существенные риски. Так, не стоит исключать сценария запрета мировыми центробанками частных криптовалют, особенно после того, как они начнут выпускать собственные цифровые аналоги фиатных денег вроде крипто-юаня, доллара, фунта или иены. Кроме того, возможны и точечные запреты в крупных экономиках, как, например, уже происходит в Китае. Также стоит отметить, что для поддержания объемов майнинга требуется развитая IT-инфраструктура, дешевая электроэнергия, достаточное количество «железа» и технологий. Доступ к этим ресурсам ограничен.

В результате на текущем этапе перспективы развития индустрии криптовалют выглядят туманно. Несмотря на то, что сама технология блокчейна действительно позволяет модернизировать многие сферы, риски использования «крипты» в расчетах, а также ее довольно спорная репутация как части теневой экономики, не дают возможности говорить о скором внедрении криптовалюты в качестве равноправного способа оплаты. Впрочем, учитывая беспрецедентную ситуацию в геополитическом и экономическом поле, частичная легализация криптовалют как инвестактива с разрешением майнинга и покупок на биржах представляется возможным сценарием.

Материал предоставлен пресс-службой ФГ «Финам»

Фото pixabay — MichaelWuensch

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Рубрики : Финансы Рынки

Регионы: Россия

Теги : финансы санкции майнинг криптовалюта блокчейн биткоин


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