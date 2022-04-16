У криптовалюты туманные перспективы

Аналитики «Финама» изучили перспективы криптовалют на фоне введения санкций против России. Эксперты считают, что частичная легализация криптовалют возможна, однако их перспективы выглядят туманно из-за высоких рисков и спорной репутации как части теневого сектора экономики.

Россия, попав под самые жесткие санкции в истории, оказалась заблокирована от внешнего мира. Полный контроль за выводом средств за рубеж побудил россиян к рассмотрению криптовалюты как альтернативы для хранения сбережений и переводов в другие страны. Можно предположить, что подобный сценарий предполагался ЦБ РФ и Минфином, поэтому еще в конце 2021 года они заговорили о запрете криптовалют, а сейчас — о тщательном регулировании.

Несмотря на заявления о том, что криптовалюты нельзя использовать для обхода санкций, частично это все еще возможно, хоть риски и стали заметно выше. Так, некоторые крупные платформы и криптобиржи заблокировали счета пользователей из России, однако все еще остается вариант peer-to-peer покупки и продажи, который гораздо тяжелее заблокировать. Этот вариант подразумевает покупку и продажу валюты напрямую от одного человека другому, в обход популярных платформ. Все это дает криптовалютам дополнительное преимущество перед фиатными деньгами. Здесь стоит отметить, что разговор идет не про популярные, но волатильные валюты вроде биткойна или эфира, а про так называемые стейблкойны, которые по факту являются аналогом существующих мировых валют и куда более надежны и менее волатильны, что делает их отличным вариантом для обхода ряда запретов на покупку иностранной валюты или вывоз наличных за границу.

Если говорить о криптовалюте как о средстве платежа, стоит отметить, что токены — не самый стабильный способ оплаты, если мы говорим не о стейблкоинах. Одновременно блокчейн обеспечивает ряд преимуществ, в первую очередь связанных с безопасностью платежей и их скоростью, так как любая трансакция будет иметь уникальный идентификатор и может быть легко отслеживаема. Это в целом нивелирует и аргумент ЦБ РФ об отсутствии контроля за транзакциями и безопасностью.

Однако при использовании криптовалют, безусловно, возникают и существенные риски. Так, не стоит исключать сценария запрета мировыми центробанками частных криптовалют, особенно после того, как они начнут выпускать собственные цифровые аналоги фиатных денег вроде крипто-юаня, доллара, фунта или иены. Кроме того, возможны и точечные запреты в крупных экономиках, как, например, уже происходит в Китае. Также стоит отметить, что для поддержания объемов майнинга требуется развитая IT-инфраструктура, дешевая электроэнергия, достаточное количество «железа» и технологий. Доступ к этим ресурсам ограничен.

В результате на текущем этапе перспективы развития индустрии криптовалют выглядят туманно. Несмотря на то, что сама технология блокчейна действительно позволяет модернизировать многие сферы, риски использования «крипты» в расчетах, а также ее довольно спорная репутация как части теневой экономики, не дают возможности говорить о скором внедрении криптовалюты в качестве равноправного способа оплаты. Впрочем, учитывая беспрецедентную ситуацию в геополитическом и экономическом поле, частичная легализация криптовалют как инвестактива с разрешением майнинга и покупок на биржах представляется возможным сценарием.

Материал предоставлен пресс-службой ФГ «Финам»