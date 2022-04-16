«Ши-Кон» — проводник в мир восточной медицины в Новосибирске

Восточная медицина — это совокупность определенных практики и манипуляций, направленных на лечение и предупреждение заболеваний всех органов и систем организма человека. Успех медицинских практик заключается в балансе между растительными и лечебными препаратами, а также работа с тонкими энергиями человека. Совокупность методов позволяет избавиться от боли, облегчить течение хронических заболеваний, а также провести полную диагностику состояния организма и уделить внимание тем зонам, которые находятся в группе риска.
Методы восточной, в том числе и китайской медицины были исследованы последователями традиционной медицины и признаны действенными. Многие западные специалисты активно внедряют некоторые принципы восточной медицины в свою повседневную практику. Это позволяет более точно находить причину заболевания и эффективно бороться с негативными для организма последствиями. В Новосибирском центре восточной медицины «Ши-Кон» можно пройти полное обследование организма, сдать анализы, записаться на курс массажа или пройти процедуру вакуум-терапии. Все манипуляции проводятся сертифицированными специалистами.
При восточном подходе к лечению, организм человека рассматривается как единое целое и сбой в одной из систем или органов может говорить о том, что неполадки затронули и другие системы, но до физического проявления заболевания дело еще не дошло. Поэтому необходимо провести полную диагностику и профилактику в целом.
«Ши-Кон» работает в Новосибирске более 26 лет. За это время тысячи горожан поправили свое здоровье и даже смогли побороть серьезные недуги. Комплексный и в то же время индивидуальный подход к каждому пациенту выгодно выделяет наш центр среди других клиник.
Для того чтобы назначить адекватное лечение, необходимо пройти первичное обследование. Для этого необходимо собрать как можно больше сведений о состоянии организма. Платные анализы в Новосибирске можно сдать в центре «Ши-Кон». Это абсолютно безопасно и безболезненно. В клинике используется современное оборудование. Все манипуляции совершаются строго в рамках требований и норм, проводится регулярная обработка, инструменты вскрываются только в присутствии пациента. Использованные материалы утилизируются особым способом.
Надежность клиники складывается из нескольких составляющих:
В центре «Ши-Кон» есть все необходимое для получения качественной медицинской помощи.
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Важно: перед принятием решения об использовании того или иного метода восточной медицины необходимо проконсультироваться со специалистом. Нередко после первичного приема, врач назначает курс иглоукалывания или подкожных инъекций. Процедурный кабинет нашей клиники работает для всех клиентов. Забор крови, анализы, инъекции лекарственных препаратов — все это осуществляется высококвалифицированными медсестрами. Качество и надежность — основной девиз клиники «Ши-Кон».
Фото с сайта Центра восточной медицины «Ши-кон»
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