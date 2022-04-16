«Ши-Кон» — проводник в мир восточной медицины в Новосибирске

Восточная медицина

Восточная медицина — это совокупность определенных практики и манипуляций, направленных на лечение и предупреждение заболеваний всех органов и систем организма человека. Успех медицинских практик заключается в балансе между растительными и лечебными препаратами, а также работа с тонкими энергиями человека. Совокупность методов позволяет избавиться от боли, облегчить течение хронических заболеваний, а также провести полную диагностику состояния организма и уделить внимание тем зонам, которые находятся в группе риска.

Методы восточной, в том числе и китайской медицины были исследованы последователями традиционной медицины и признаны действенными. Многие западные специалисты активно внедряют некоторые принципы восточной медицины в свою повседневную практику. Это позволяет более точно находить причину заболевания и эффективно бороться с негативными для организма последствиями. В Новосибирском центре восточной медицины «Ши-Кон» можно пройти полное обследование организма, сдать анализы, записаться на курс массажа или пройти процедуру вакуум-терапии. Все манипуляции проводятся сертифицированными специалистами.

При восточном подходе к лечению, организм человека рассматривается как единое целое и сбой в одной из систем или органов может говорить о том, что неполадки затронули и другие системы, но до физического проявления заболевания дело еще не дошло. Поэтому необходимо провести полную диагностику и профилактику в целом.

Центр восточной медицины в Новосибирске

«Ши-Кон» работает в Новосибирске более 26 лет. За это время тысячи горожан поправили свое здоровье и даже смогли побороть серьезные недуги. Комплексный и в то же время индивидуальный подход к каждому пациенту выгодно выделяет наш центр среди других клиник.

Для того чтобы назначить адекватное лечение, необходимо пройти первичное обследование. Для этого необходимо собрать как можно больше сведений о состоянии организма. Платные анализы в Новосибирске можно сдать в центре «Ши-Кон». Это абсолютно безопасно и безболезненно. В клинике используется современное оборудование. Все манипуляции совершаются строго в рамках требований и норм, проводится регулярная обработка, инструменты вскрываются только в присутствии пациента. Использованные материалы утилизируются особым способом.

Надежность клиники складывается из нескольких составляющих:

индивидуальный подход ка каждому пациенту;

квалифицированный медицинский персонал;

опытные медсестры и врачи;

строгое следование санитарным нормам;

комплексный подход к лечению и профилактике;

внимательное и дружелюбное отношение к клиенту.

В центре «Ши-Кон» есть все необходимое для получения качественной медицинской помощи.

Почему стоит обратиться в центр «Ши-Кон»

Для своих клиентов мы предлагаем следующие услуги:

Фармакопунктура — особый вид иглоукалывания при котором препараты, преимущественно растительного происхождения вводятся в биологически-активные точки организма. Это совершенно не больно и максимально эффективно. Использовать фармакопунктуру можно для того, чтобы снять боль, мышечный тонус, для борьбы с остеохондрозом, при нарушениях работы ЖКТ, ВСД и т.д. Перед прохождением процедуры необходимо получить консультацию специалиста. Стоит помнить, что прибегать к фармакопунктуре не стоит в период обострения хронических заболеваний.

Рефлексотерапия или иглоукалывание, пожалуй, одна из самых древних и популярных восточных практик. Воздействие специальными иглами на биологические точки на теле человека творит чудеса. Уже после одного сеанса можно избавиться от болей в спине и шейном отделе. Улучшится кровообращение и нормализуется работа ЖКТ. Курс рефлексотерапии позволит облегчить течение хронических заболеваний. Перед применением необходима консультация специалиста.

Моксотерапия представляет собой курс особого прогревания с использованием полынных сигар. Метод позволяет улучшить состояния здоровья в целом и благотворно влияет на организм. Считается эффективным при сезонных простудах, в период эпидемий гриппа и ОРВИ. Также моксотерапию можно проводить при заболеваниях позвоночника и для нормализации эмоционального фона, в качестве комплексной терапии расстройств настроения, при депрессии. После прижигания моксом(полынными сигарами), человек чувствует себя отдохнувшим, полным сил, особая атмосфера придает уверенности и заряжает позитивом.

Вакуум-терапию можно смело совмещать с иглоукалыванием. Это локальный массаж при помощи банок. Метод позволяет улучшить состояние кожи, подтянуть проблемные участки, многие женщины прибегают к вакуум-терапии для избавления от целлюлита. Также баночный массаж показан людям, испытывающим проблемы с артериальным давлением.

Массаж и гомеопатия — относятся больше к профилактике заболеваний. Курс высококлассного массажа избавит от неприятных ощущений, зажимов и защемлений, поможет исправить осанку. А гомеопатические препараты вкупе с фармокопунктурой или другими методами повысят эффективность лечение.

Важно: перед принятием решения об использовании того или иного метода восточной медицины необходимо проконсультироваться со специалистом. Нередко после первичного приема, врач назначает курс иглоукалывания или подкожных инъекций. Процедурный кабинет нашей клиники работает для всех клиентов. Забор крови, анализы, инъекции лекарственных препаратов — все это осуществляется высококвалифицированными медсестрами. Качество и надежность — основной девиз клиники «Ши-Кон».