— В результате санкционного давления на Россию и, как следствие, проблем в нашей экономике, правительство РФ, Банк России и наше региональное правительство постоянно принимают решения о поддержке бизнеса и граждан. Такого количества форм и мер поддержки не было никогда! Их так много, что уже трудно разобраться, какие меры приняты, а какие только предлагаются, как они работают, а какие просто бесполезны. Так же есть вопросы к доступности этих мер.

В общем пришло время ситуацию изучить и дать оценку эффективности действующих форм и мер поддержки.

По предварительным опросам малый бизнес испытывает следующие проблемы:

— Нехватка оборотных средств;

—Высокая налоговая нагрузка;

— Недоступность мер поддержки (избыточные требования и недостаток средств в фондах поддержки).

Что необходимо для решения проблем:

— Льготные кредиты без залога и гарантов (на пополнение оборотных средств, на капстроительство);

— Снижение УСН, налога на имущество организаций, страховых взносов с заработной платы;

— Докапитализация фондов поддержки, упрощение процедуры согласования.

И ЕЩЕ, И ЭТО ВАЖНО: в последнее время увеличивается количество обращений по работе налоговых органов. Много проверок и штрафов. И это сейчас, когда бизнесу особенно тяжело. Конечно понятно, что налоговые органы действуют на основании закона и поэтому есть мнение, что настало время смягчения и упрощения налогового регулирования, внесения изменений в налоговый кодекс и снижения налоговой нагрузки в целом! По другому смягчить удар по нашей экономике не удастся!!!